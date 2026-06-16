«Ποδηλατώντας ασφαλώς με το ΕΣΠΑ»: Πάνω από 115 σχολεία και 5.000 μαθητές συμμετείχαν στο πρόγραμμα

Περισσότερα από 115 δημοτικά σχολεία της Θεσσαλίας, πάνω από 5.000 μαθητές και μαθήτριες και περίπου 1.100 παιδιά που συμμετείχαν σε οργανωμένες βιωματικές δράσεις σε Τρίκαλα, Βόλο, Καρδίτσα και Λάρισα, συνθέτουν τον εντυπωσιακό απολογισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ποδηλατώντας ασφαλώς με το ΕΣΠΑ» για τη σχολική χρονιά 2025-2026.

Με αφορμή την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης συνεχόμενης χρονιάς υλοποίησης του προγράμματος, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας απηύθυνε θερμό ευχαριστήριο μήνυμα προς τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία που στήριξαν τη δράση, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία της.

Το πρόγραμμα αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027» και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, με στόχο την προώθηση της οδικής ασφάλειας και της βιώσιμης κινητικότητας μέσα από εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους περισσότερους από 5.000 μαθητές που συμμετείχαν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς και στους περίπου 1.100 μαθητές που έδωσαν το «παρών» στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στις τέσσερις μεγάλες πόλεις της Θεσσαλίας. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ο ενθουσιασμός και η ενεργή συμμετοχή των παιδιών απέδειξαν ότι η νέα γενιά μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα στην καλλιέργεια κουλτούρας οδικής ασφάλειας.

Παράλληλα, ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς των περισσότερων από 115 δημοτικών σχολείων που αγκάλιασαν το πρόγραμμα, συμβάλλοντας στην οργάνωση και την υλοποίηση των δράσεων. Η συμβολή τους χαρακτηρίζεται καθοριστική, καθώς λειτούργησαν ως σύνδεσμος μεταξύ της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των σύγχρονων αναγκών της κοινωνίας.

Σημαντικό εργαλείο του προγράμματος αποτέλεσε και το 24σέλιδο ενημερωτικό φυλλάδιο που διανεμήθηκε στους μαθητές, προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές για την ασφαλή μετακίνηση με ποδήλατο.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας σε ανακοίνωσή της ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες για τη συμβολή τους στην επιτυχία της δράσης και ανανεώνει το ραντεβού για νέες εκπαιδευτικές και ποδηλατικές διαδρομές τα επόμενα χρόνια, με επίκεντρο την ασφάλεια, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη βιώσιμη κινητικότητα.