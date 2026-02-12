“Πολιτική Άμυνα και Ανθεκτικότητα ως Στοιχεία Εθνικής Ισχύος” – Ημερίδα στην Περιφέρεια

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα ΠΣΕΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Πολιτική Άμυνα και Ανθεκτικότητα ως Στοιχεία Εθνικής Ισχύος», την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας (Θεοφράστου & Καλλισθένους) στη Λάρισα.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Επιθεώρησης των δομών Πολιτικής Άμυνας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία θα διεξαχθεί από 16 έως και 21 Φεβρουαρίου, με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας, της συνεργασίας και της ανθεκτικότητας των υπηρεσιών αλλά και των θεσμικών φορέων απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

Η ημερίδα είναι ανοικτή στο κοινό και απευθύνεται ταυτόχρονα στα στελέχη των κρατικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και σε εκπροσώπους κομβικών κοινωνικών και οικονομικών φορέων της περιοχής.



Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων των επιθεωρήσεων θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε Περιφερειακές Ενότητες. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή, τόσο των φορέων, όσο και των πολιτών θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή και χαρά για τους διοργανωτές και θα υπογραμμίσει τη βούληση του συνόλου της τοπικής κοινωνίας για προετοιμασία, συνεργασία και ουσιαστική συμβολή στην Πολιτική Άμυνα, εφόσον και όταν αυτό απαιτηθεί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ



«Πολιτική Άμυνα και Ανθεκτικότητα ως Στοιχεία Εθνικής Ισχύος»

09:30 – Έναρξη / Χαιρετισμοί



-Δημήτριος Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

-Ειρήνη Καραλαριώτου, Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

-Δημήτριος Μπίκος, Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας.



ΟΜΙΛΙΕΣ:



10:00 – «Πολιτική Άμυνα, Ανθεκτικότητα, Εθνική Ισχύς», Δρ. Παναγιώτης Δ. Ζαρίφης, Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος ΠΣΕΑ Υπουργείου Εσωτερικών, Διοικητικός Επιστήμονας.

11:00 – «Προστατεύοντας τα Μυστικά της Πολιτείας», Απόστολος Παππάς, Προϊστάμενος Τμήματος ΠΣΕΑ Υπουργείου Εργασίας, MSc, Απόφοιτος ΕΣΔΔΑ.

11:45 – Διάλειμμα για καφέ.

12:15 – «Κυβερνοασφάλεια: Προστασία από τις Νέες Απειλές», Ευφροσύνη Κυριτοπούλου, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος ΠΣΕΑ Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

13:00 – «Δήμοι και Πολιτική Άμυνα», Χρήστος Σερέτης, Υπεύθυνος Γραφείου Πολιτικής Άμυνας, Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κασσάνδρας.

13:45 – Συζήτηση.

14:30 – Μίνι δεξίωση με μπουφέ.



Την εκδήλωση συντονίζει η Ευγενία Τσακνάκη, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος ΠΑΜ–ΠΣΕΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας.