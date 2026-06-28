Πολιτισμός, ιστορία, παράδοση με το 40ο Αντάμωμα Βλάχων στα Τρίκαλα και τους 1.500 χορευτές  

Με 1.500 χορευτές/τριες από δεκάδες συλλόγων Βλάχων από όλη τη χώρα, τα Τρίκαλα φιλοξένησαν το ξεχωριστό 40ο Αντάμωμα Βλάχων. Το διήμερο 26 κα 27 Ιουνίου 2026 σε διαφορετικά σημεία της πόλης, οι ελληνόφωνοι Βλάχοι και αποστολές Βλάχων από γειτονικές χώρες (Μοναστήρι, Κρούσεβο, Κορυτσά, Μοσχόπολη, Φιέρι) έδωσαν το διαχρονικό στίγμα τους στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή της χώρας, από το κέντρο της χώρας.

Καθώς, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων κ. Μιχάλης Μαγειρίας «τα Τρίκαλα είναι διαχρονικά κέντρο του βλαχόφωνου ελληνισμού». Και επεσήμανε την «ιδιαιτέρως σημαντική παρουσία βλαχόφωνων στα Τρίκαλα» στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, στάθηκε ιδιαιτέρως

– στη φιλοξενία του Δήμου Τρικκαίων (το 35ο Αντάμωμα επίσης διεξήχθη στα Τρίκαλα, το 2019),

– στη συμμετοχή πλήθους Βλάχων στην κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική ζωή των Τρικάλων και μάλιστα με δωρεές στην πόλη

– στο τρίπτυχο «συμμετοχή στα κοινά – διατήρηση της παράδοσης – μεταλαμπάδευση στη νέα γενιά» όλων των επιτευγμάτων του παρελθόντος των Βλάχων

– στο ότι με το διήμερο εκδηλώσεων αναδεικνύονται η εθνική, πνευματική και πολιτισμική συνεισφορά των Βλάχων στην ελληνική κοινωνία

Παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό, ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης, ο Βουλευτής Τρικάλων Θανάσης Λιούτας ως εκπρόσωπος Βουλής, ο Υφυπουργός Εσωτερικών για θέματα Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, η Ράνια Θρασκιά ως εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, η Μαρίνα Κοντοτόλη βουλεύτρια Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ως εκπρόσωπος του κόμματος, η αντιπεριφερειάρης ΠΕ Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, η βουλεύτρια Τρικάλων της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα.

Η δεύτερη ημέρα του Ανταμώματος

Η πρώτη ημέρα του Ανταμώματος (Παρασκευή 26 Ιουνίου) διεξήχθη κυρίως στον πεζόδρομο της Ασκληπιού, με αναπαράσταση όμορφων και διαφορετικών βλάχικων εθίμων, καθώς και πολλών τραγουδιών και χορών.

Η δεύτερη ημέρα περιελάμβανε (Σάββατο 27 Ιουνίου) τη μεγάλη συνάντηση όλων των χορευτών και χορευτριών των Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων από πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Ενδεικτικά, από Σέρρες, Δράμα, Φλώρινα, Κατερίνη, Λάρισα, Μαγνησία, Θεσπρωτία, Γρεβενά, Τρίκαλα, Γιάννενα, Λαμία, Αθήνα, με ποικιλόχρωμες, πολύχρωμες στολές και σύμβολα, που χόρευαν το πλήθος των βλάχικων χορών, όπως αυτοί είναι γνωστοί ανά περιοχή. Η παρουσίαση γινόταν ανά γειτνιάζουσες περιοχές, και οι χοροί εκτελούνταν σε μεγάλους κύκλους, διευκολύνοντας το πολυπληθές κοινό τρικαλινών και επισκεπτών/τριών να παρακολουθούν και, στο τέλος, όλοι ενωμένοι να χορεύουν.

Και τις δύο ημέρες υπήρξε μετακίνηση ως πατινάδα, από το Πνευματικό Κέντρο και το Δημαρχείο προς τα σημεία διεξαγωγής του Ανταμώματος. Κάτι που διευκόλυνε τη διάδοση του εορταστικού κλίματος στην πόλη, που δέχθηκε χιλιάδες επισκέπτες/τριες.

Σημειώνεται ότι παραβρίσκονταν, εκτός των χορευτών, και τα μέλη των ΔΣ των Συλλόγων, αυξάνοντας κατά πολύ τον αριθμό των συμμετεχόντων ενεργά στο Αντάμωμα.

Παρέστησαν επίσης, ο περιφερειακός σύμβουλος Ντίνος Μπάρδας, από τον Δήμο Τρικκαίων οι αντιδήμαρχοι Σοφία Αλεστά, Ζωή Παπαναστασίου, Μιχάλης Λάππας, Τάκης Παζαΐτης, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης Εφη Λεβέντη και Βασίλης Κρανιάς αντιστοίχως, οι δημοτικοί σύμβουλοι Γεωργία Κοτρώνη, Χρήστος Ζαραμπούκας, Παντελής Λιούλιος, ο διευθυντής της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων, αστυνομικός διευθυντής κ. Θαν. Καππάς, ο πρ. βουλευτής Ηλίας Βλαχογιάννης, ο πρ. αντιδήμαρχος Τρικκαίων Χρήστος Αναστασίου.

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων, φωτό trikalanews.gr