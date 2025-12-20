Προσεχώς νέες συλλήψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Τρικαλινή ελέγχεται για 1 εκατ. ευρώ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό και άλλων κυκλωμάτων που φέρονται να εισέπρατταν παράνομα επιδοτήσεις από τον OΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να προκύψουν νέες συλλήψεις, καθώς οι Αρχές εξετάζουν σειρά υποθέσεων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Όπως μετέδωσε το Mega στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα στο Ηράκλειο Κρήτης που αφορά επιδότηση ύψους άνω των 500.000 ευρώ. Τα ποσά φέρονται να έχουν δηλωθεί για βοσκοτόπια τα οποία ανήκουν σε άτομο που έχει αποβιώσει.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει και υπόθεση στην Κοζάνη, με βασικό πρόσωπο μια 72χρονη, η οποία φέρεται να έχει δηλώσει έσοδα από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που αγγίζουν τις 920.000 ευρώ. Στην ίδια υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη 12 παραγωγοί.

Αντίστοιχη έρευνα διεξάγεται και στα Τρίκαλα, όπου γυναίκα εμφανίζεται να έχει εισπράξει επιδοτήσεις ύψους περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ. Το ποσό φέρεται να αντιστοιχεί σε δήλωση εκτροφής 600 ζώων, στοιχείο που εξετάζεται ως προς τη νομιμότητά του.

Δύο ακόμη υποθέσεις στη βόρεια Ελλάδα

Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν δύο ακόμη σοβαρές υποθέσεις στη βόρεια Ελλάδα, που αφορούν καλλιέργειες σπάνιων φυτών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες φέρονται να έχουν εισπραχθεί υπέρογκα ποσά μέσω επιδοτήσεων. Σε κάθε μία από τις δύο υποθέσεις εκτιμάται ότι εμπλέκονται τουλάχιστον 50 άτομα.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στη χρήση ψευδών στοιχείων για την εισαγωγή των φυτών από ξένες χώρες, την εικονική δήλωση καλλιεργειών σε μεγάλες εκτάσεις, καθώς και σε ανύπαρκτες πωλήσεις προϊόντων που δήθεν είχαν καλλιεργήσει οι εμπλεκόμενοι.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους, με στόχο την πλήρη χαρτογράφηση των κυκλωμάτων και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύψουν.

