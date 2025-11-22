Πρωτοβουλία της Περιφέρειας για τη διαχείριση θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE21-NAT-IT-LIFE DREAM, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί για μικρό χρονικό διάστημα στο λιμένα του Βόλου μία καινοτόμος, φορητή μονάδα πυρόλυσης για τη διαχείριση θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων εθελοντών. Το πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης και στην προώθηση νέων μοντέλων κυκλικής οικονομίας, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει επιτυχημένες πιλοτικές εφαρμογές σε Ιταλία και Ισπανία, ενώ η Ελλάδα αποτελεί τον τρίτο σταθμό αυτής της δράσης. Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιείται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και η υλοποίησή της υποστηρίζεται από τους εταίρους του προγράμματος, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, την ENALEIA και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.).

Το πρόγραμμα LIFE DREAM υλοποιείται από ένα ευρύ δίκτυο ευρωπαϊκών εταίρων, με συντονιστή το National Research Council of Italy (CNR) και τη συμμετοχή ερευνητικών ιδρυμάτων, περιφερειακών φορέων και οργανώσεων από Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα. Στη χώρα μας, η ENALEIA συντόνισε τις δράσεις των αλιέων για τη συλλογή πλαστικών απορριμμάτων από το θαλάσσιο βυθό μέσω του μοντέλου “Fishing for Litter”, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανέλαβε τη διαδικασία αδειοδότησης για την προσωρινή εγκατάστασή του και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ήταν υπεύθυνο για τις διαδικασίες της μεταφοράς του μηχανήματος στην Ελλάδα.

Η κινητή μονάδα πυρόλυσης αποτελεί μία προηγμένη λύση κυκλικής οικονομίας, καθώς διαχειρίζεται πλαστικά απόβλητα που συλλέγονται από αλιείς κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Τα πλαστικά αυτά κόβονται σε μικρότερα κομμάτια και τροφοδοτούν το μηχάνημα πυρόλυσης. Εκεί σε συνθήκες χωρίς οξυγόνο, θερμαίνονται και μετατρέπονται σε αέριες ενώσεις, οι οποίες στη συνέχεια συμπυκνώνονται σε καύσιμο πετρέλαιο κατάλληλο για χρήση σε αλιευτικά σκάφη και μικρά πλοία. Η διαδικασία δεν εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα ή άλλα επιβλαβή αέρια, εξασφαλίζοντας έτσι την περιβαλλοντική συμβατότητα της λειτουργίας της, ενώ, ταυτόχρονα, η μονάδα είναι πλήρως κινητή, δεν απαιτεί μόνιμες υποδομές και μπορεί να εγκαθίσταται προσωρινά σε διαφορετικά σημεία.

Τα οφέλη της τεχνολογίας αυτής είναι πολλαπλά: περιορίζει τη ρύπανση στη θάλασσα, αξιοποιεί τα πλαστικά απορρίμματα , προωθεί την κυκλική οικονομία μέσα από την παραγωγή ενός νέου ενεργειακού πόρου και ενισχύει την ενεργό συμμετοχή της αλιευτικής κοινότητας στη θαλάσσια προστασία.

Το πιλοτικό αυτό βήμα, πέρα από την τεχνική καινοτομία που εισάγει, φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και συνεργασίας με την αλιευτική κοινότητα. Παράλληλα, αναδεικνύει ότι η επιστήμη, η τεχνολογία και οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά για την προστασία των θαλασσών και την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, συμβάλλοντας ουσιαστικά σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.