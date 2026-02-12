Πρόγραμμα Μεσογειακής Διατροφής από το Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφoλoγίας

Το Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφoλoγίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα πραγματοποιεί πρόγραμμα Μεσογειακής Διατροφής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συμπολίτες μας 18 έως 65 ετών, οι οποίοι έχουν παραπάνω βάρος και θέλουν να αδυνατίσουν.

Η συμμετοχή είναι εθελοντική και μπορείτε να σταματήσετε οποιαδήποτε στιγμή το αποφασίσετε, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές.

Όπως σημειώνεται: «Ο σκοπός του προγράμματος μας είναι να αδυνατίσετε χωρίς να πεινάσετε. Το πρόγραμμα θα προσαρμοστεί στις καθημερινές σας ανάγκες και στις προσωπικές σας προτιμήσεις, ώστε να περάσετε ευχάριστα και να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής σας.

Μη διστάσετε να ζητήσετε πληροφορίες ή να δηλώσετε συμμετοχή στα παρακάτω τηλέφωνα ή στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

angtheodor@uth.gr Τηλέφωνο: 6988343967

stsitsoni@uth.gr Τηλέφωνο: 6986783989

mchalividou@uth.gr Τηλέφωνο: 6980081172».