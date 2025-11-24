Πρόσληψη 6 ατόμων στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε ΝΠΔΔ, Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές υπηρεσίες, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα κλπ (DE MINIMIS- Κανονισμός ΕΕ), ο Διοικητής της 5ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Φώτης Σερέτης ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων που τοποθετήθηκαν στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια ως ωφελούμενοι του προγράμματος, μετά από εισήγησή του.

Οι επιτυχόντες, ειδικοτήτων ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ και ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ανέλαβαν καθήκοντα και θα ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό των Διευθύνσεων Οικονομικής Οργάνωσης, Ανθρώπινου Δυναμικού, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Δημόσιας Υγείας της κεντρικής υπηρεσίας της 5ης Υ.ΠΕ. για 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 12 μήνες.