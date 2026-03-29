Πρώτη πτήση της EasyJet από το Μπρίστολ στη Σκιάθο με 146 επιβάτες

Με 146 επιβάτες έφτασε στη Σκιάθο η πτήση EZY2829 της EasyJet από το Μπρίστολ, σηματοδοτώντας μία ακόμη αεροπορική σύνδεση του νησιού με τη βρετανική αγορά. Η πτήση προσγειώθηκε στις 12:29 ώρα Ελλάδας, ενώ το αεροσκάφος αναχώρησε εκ νέου για το Μπρίστολ στις 13:27, πλήρες επιβατών.

Στην υποδοχή των πρώτων επισκεπτών βρέθηκαν ο δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας, η αντιδήμαρχος Ματούλα Παπαδούλια και ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Αθλητισμού Χρήστος Εμμανουήλ.

Στην υποδοχή συμμετείχαν ακόμη η Αντιδημαρχία Τουρισμού, η Ένωση Ξενοδόχων Σκιάθου και ο Σύλλογος Γυναικών Σκιάθου, μέλη του οποίου εμφανίστηκαν με παραδοσιακές στολές.

Οι επισκέπτες δέχθηκαν παραδοσιακά κεράσματα και παρέλαβαν ενημερωτικά έντυπα σε διάφορες γλώσσες, σε μία συμβολική πρώτη υποδοχή της νέας αεροπορικής άφιξης στο νησί.

Φρόσω Παύλου (ertnews.gr)