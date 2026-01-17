Πτυχίο όπως μεταπτυχιακό από 11 τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Πτυχίο με ισχύ μεταπτυχιακού, ισοτιμία που πλέον θεσμοθετείται, προσφέρουν 11 τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανάμεσα σε 115 σε όλη τη χώρα, με τους κατόχους τους να έχουν πλέον δικαίωμα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης.

Τα προγράμματα σπουδών στα πανεπιστήμια είναι τετραετούς διάρκειας, με εξαίρεση ορισμένα που απαιτούν πέντε έτη σπουδών. Από τα τμήματα αυτά οι απόφοιτοι αποκτούν το Integrated Master αφορά ενιαία πενταετή προγράμματα σπουδών, τα οποία συνδυάζουν προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και οδηγούν στην απονομή ενός ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου.

Εως και σήμερα το πτυχίο αυτό δεν αναγνωριζόταν στο δημόσιο σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα, κάτι που ήρθε να αλλάξει Νόμος που για πρώτη αναγνωρίζει το πτυχίο πενταετούς φοίτησης (integrated master) ως μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Η ρύθμιση, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 45 του νομοσχεδίου, αφορά περίπου 5.000 υπαλλήλους του Δημοσίου, κυρίως απόφοιτους πολυτεχνικών και άλλων ΑΕΙ πενταετούς κύκλου σπουδών.

Πλέον, με τη νέα ρύθμιση, η ισοτιμία του πτυχίου με μεταπτυχιακό τίτλο θεσμοθετείται, επιτρέποντας στους δικαιούχους να ανέλθουν βαθμολογικά και οικονομικά. Με την εφαρμογή της, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα προωθηθούν δύο μισθολογικά κλιμάκια, γεγονός που μεταφράζεται σε αύξηση περίπου 60 ευρώ τον μήνα.

Ωστόσο, όπως ορίζεται στο νομοσχέδιο, η αναγνώριση θα γίνεται μόνο εφόσον ο τίτλος σπουδών είναι συναφής με το αντικείμενο της θέσης του υπαλλήλου. Η συνάφεια θα ελέγχεται από την υπηρεσία ή τον φορέα και θα επιβεβαιώνεται από ειδική τριμελή επιτροπή του ΑΣΕΠ, σε περίπτωση αμφισβήτησης.

Η ρύθμιση που οδηγεί στη θεσμοθέτηση της ισοτιμίας αφορά σε συνολικά 115 τμήματα ΑΕΙ της χώρας, εκ των οποίων τα 11 είναι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συγκεκριμένα της Πολυτεχνικής και της Γεωπονικής Σχολής. Πρόκειται για τα εξής:

-Μηχανολόγων Μηχανικών

-Πολιτικών Μηχανικών

-Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

-Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και το πρώην Μηχανικών Ηλεκτρον9ικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

-Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

-Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

-Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας

-Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού

-Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής.

