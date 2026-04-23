Πυργετός: Με τους πληγέντες κτηνοτρόφους από την ευλογιά ο Δημήτρης Τσέτσιλας

Συνάντηση με εκπροσώπους του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Πυργετού είχε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας κ. Δημήτριος Τσέτσιλας, παρουσία του Δ/ντη της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας κ. Κωνσταντινίδη Αθανάσιου και στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Θεσσαλίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διεξοδικά τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, με ιδιαίτερη έμφαση στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά και οι οποίοι βιώνουν συνθήκες έντονης ανασφάλειας, αντιμετωπίζοντας τεράστια επαγγελματικά, οικονομικά και ψυχολογικά προβλήματα.

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου και κτηνοτρόφοι κ.κ. Κατσιγιάννης Χρήστος, Βλαχοστέργιος Γιώργος, Μαύρος Κων/νος, Γεωργίου Γιάννης, Σιώμος Αχιλλέας έθεσαν ως άμεση προτεραιότητα:

1. Την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, ζητώντας σαφές χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένες διαδικασίες για το πότε και με ποιον τρόπο θα καταστεί δυνατή η επανεκκίνηση των εκμεταλλεύσεών τους. Τόνισαν την ανάγκη για ουσιαστικές και άμεσες απαντήσεις, καθώς το ζήτημα είναι εξαιρετικά επείγον για την επιβίωση των ίδιων και των παραγωγικών μονάδων τους.

2. Την αποζημίωση των αποθηκευμένων ζωοτροφών που παραμένουν δεσμευμένες στους στάβλους. Όπως επισημάνθηκε, τίθεται σοβαρό ερώτημα για το εάν και πώς μπορούν να αποδεσμευτούν, δεδομένου ότι πρόκειται για ζωοτροφές διετίας, των οποίων η εμπορική αξία είναι αμφίβολη, καθώς δύσκολα θα υπάρξει ενδιαφέρον αγοράς από άλλους κτηνοτρόφους.

3. Τις επιπτώσεις της έξαρσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στους παραγωγούς μηδικής (τριφυλλιού), οι οποίοι υπέστησαν σημαντική απώλεια εισοδήματος λόγω των περιορισμών μετακίνησης και της θανάτωσης ζώων. Όπως επισημάνθηκε, έχουν ανακοινωθεί έκτακτα μέτρα στήριξης για την περίοδο 2025–2026, με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) ύψους 80 ευρώ ανά στρέμμα για τα ποτιστικά αγροτεμάχια και 40 ευρώ ανά στρέμμα για τα ξερικά.

Ωστόσο, οι παραγωγοί θέτουν εύλογα το ερώτημα σχετικά με τον χρόνο καταβολής των αποζημιώσεων, δεδομένου ότι έχει παρέλθει σχεδόν διετία, ενώ τα μέτρα στήριξης ανακοινώθηκαν από τον αρμόδιο Υπουργό στις αρχές Δεκεμβρίου 2025, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.