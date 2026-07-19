Πυρκαγιά σε μονοκατοικία στο Καλλιφώνι Καρδίτσας το βράδυ του Σαββάτου

Πυρκαγιά σε μονοκατοικία στο Καλλιφώνι Καρδίτσας εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 18 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του KarditsaLive.Net το συμβάν εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 μ.μ. με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρδίτσας να καλείται να επέμβει.

Στο σημείο έσπευσαν 3 οχήματα με έξι πυροσβέστες που με την επέμβασή τους απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς στη μονοκατοικία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κάηκε η κουζίνα και τμήμα της σκεπής της μονοκατοικίας. Σημειώνεται ότι από την πυρκαγιά δεν υπήρξε άμεσος κίνδυνος για τη ζωή κάποιου ατόμου.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς θα διενεργήσει στο Ανακριτικό Τμήμα της Π.Υ. Καρδίτσας.

Πηγή: karditsalivenet.gr













