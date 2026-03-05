Ρένα Καραλαριώτου: Δεν υπάρχουν όρια ως προς το τι μπορούμε να καταφέρουμε ως γυναίκες

«Σήμερα ως Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, μιας κομβικής για το κράτος, την αυτοδιοίκηση και την κοινωνία υπηρεσία, μπορώ με βεβαιότητα να επισημάνω πως η ισότητα την οποία σήμερα επικαλούμαστε δεν αφορά μόνο εμάς, τις γυναίκες.

Αφορά την ίδια τη Δημοκρατία. Και το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλες τις νέες κοπέλες που ονειρεύονται κι αυτές να ασχοληθούν με τα κοινά, αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας είναι ένα: Δεν υπάρχουν όρια ως προς το τι μπορούμε να καταφέρουμε ως γυναίκες».

Με τα παραπάνω λόγια η Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κα Ρένα Καραλαριώτου έστειλε το δικό της μήνυμα στο κοινό που βρέθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας, συμμετέχοντας η ίδια ως ομιλήτρια στην εκδήλωση με θέμα «Γυναίκες στο προσκήνιο: Η πρόκληση του να υπάρχεις», που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του δήμου Κιλελέρ σε συνεργασία με την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των δύο φύλων.

Η κα Καραλαριώτου κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στην προσωπική της πορεία ανέφερε χαρακτηριστικά πως «Ξεκινώντας την ενασχόλησή μου με τα κοινά από νεαρή ηλικία, πιστεύοντας και τότε όπως και σήμερα πως μόνο μέσω αυτής της διαδικασίας, συμμετέχοντας δηλαδή ενεργά στη διαμόρφωση των όρων και των συνθηκών για μια καλύτερη κοινωνία προσφέρεις στο κοινωνικό σύνολο και ενδυναμώνεις την δημοκρατία, ήρθα κι εγώ αντιμέτωπη με την «ηχηρή πλειοψηφία», εξήγησε η κα Καραλαριώτου.

Μιλώντας για την δική της διαδρομή, επεσήμανε πως «από το Τεχνικό Επιμελητήριο, συμμετέχοντας συνδικαλιστικά στα όργανα του επιστημονικού φορέα που ανήκω επαγγελματικά, κατόπιν ως Αντινομάρχης, μετά στην Περιφερειακή Αρχή Θεσσαλίας ως Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, στον δήμο Λαρισαίων, πάντοτε οι συνάδερφοι άνδρες ήταν η πλειοψηφία. Ήξερα πως έπρεπε να αποδείξω διπλά ότι «μπορούσα να κάνω τη δουλειά». Το έκανα θέτοντας ξεκάθαρους στόχους, επιμένοντας στην αξιολόγηση και αναγνωρίζοντας ότι έπρεπε να παρακάμψω βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις και «περίεργα βλέμματα». Σε όλη μου τη διαδρομή πορεύτηκα με έναν κανόνα: να γνωρίζω σε βάθος το αντικείμενό μου και να εργάζομαι με συνέπεια, χωρίς συμβιβασμούς στα ιδανικά μου».

Η Γενική Γραμματέας, κάνοντας μια ιστορική αναδρομή στην καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας της γυναίκας, έκανε λόγο για τον αγώνα που έδωσαν οι γυναίκες στο διάβα της ιστορίας για να καταλήξει λέγοντας «πως όλα έχουν κατακτηθεί με αγώνες από γυναίκες που τόλμησαν να πουν «υπάρχω» σε εποχές που τις ήθελαν «αόρατες» ».

«Η εμπειρία λοιπόν αυτής μου της διαδρομής μου επιτρέπει να πω πως κάθε γυναίκα που βρίσκεται στο προσκήνιο, κάθε γυναίκα που κατέχει θέση ευθύνης δεν ευθυγραμμίζεται με έναν ατομικό ρόλο αλλά με μια συλλογική ευθύνη. Κι αυτό γιατί κάθε γυναίκα σε θέση ευθύνης, ανοίγει δρόμο για την επόμενη γυναίκα. Όπως έκαναν στο παρελθόν άλλες γυναίκες για μας, έτσι κι εμείς εδώ μέσα ανοίγουμε δρόμο για την επόμενη.

Κλείνοντας, η Γενική Γραμματέας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στους γονείς της, ιδίως στη μητέρα της, η οποία ήταν παρούσα στην εκδήλωση, υπογραμμίζοντας ότι «τίποτα απ όσα πετυχαίνουμε στη δημόσια παρουσία μας και στη ζωή μας δεν είναι αποκλειστικά ένα ατομικό επίτευγμα. Κουβαλάμε αξίες με τις οποίες μεγαλώσαμε, πίστη στις δυνάμεις μας που πήραμε από τα σπίτια μας».