Ρένα Καραλαριώτου στη Σκόπελο: Επίσκεψη – αυτοψία σε σημαντικά έργα υποδομής

Στο πλαίσιο της περιοδείας της στις Βόρειες Σποράδες της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου, πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στη Σκόπελο, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Σκοπέλου, κ. Σταμάτη Περίσση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της Σκοπέλου, την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και τις αναγκαίες υποδομές για τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού

Η κα Καραλαριώτου ενημερώθηκε επίσης για την ένταξη του Δήμου Σκοπέλου στο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων». Ειδικότερα, εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 2.016.129 ευρώ για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης της Γλώσσας Σκοπέλου, έργο ιδιαίτερης σημασίας για την ενίσχυση της επάρκειας και της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων του νησιού.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αυτοψία σε δύο σημαντικά έργα υποδομής, που βρίσκονται σε διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, προκειμένου να διαμορφωθεί πλήρης και τεκμηριωμένη εικόνα των πραγματικών δεδομένων.

Το πρώτο αφορά το έργο «Ταμιευτήρας Πανόρμου Ν. Σκοπέλου – Αγωγοί Μεταφοράς – Αρδευτικό Δίκτυο», το οποίο περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του υφιστάμενου ταμιευτήρα, την ενίσχυση της υδροδότησής του, τη διασφάλιση της στεγανότητάς του, την προστασία των υποδομών του και την ανάπτυξη σύγχρονου αρδευτικού δικτύου.

Ακολούθησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Δημοτικής Κοινότητας Γλώσσας, όπου εξετάζεται τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου, με αντικείμενο τη βελτίωση της διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης μιας ιδιαίτερα σημαντικής υποδομής για τους οικισμούς Γλώσσας και Λουτρακίου.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, η κα Καραλαριώτου δήλωσε: «Η Σκόπελος διαθέτει σημαντικό φυσικό πλούτο και ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική. Η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και η ενίσχυση των βασικών υποδομών αποτελούν σταθερή προτεραιότητα της Πολιτείας.

Η σημερινή επίσκεψη μας έδωσε την ευκαιρία να διαμορφώσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την πρόοδο και τις ανάγκες σημαντικών έργων που υλοποιούνται ή σχεδιάζονται στον Δήμο Σκοπέλου.Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Σκοπέλου, κ. Σταμάτη Περίσση, για την εποικοδομητική συνεργασία και την ουσιαστική ενημέρωση που είχαμε σχετικά με τα έργα και τις προτεραιότητες του νησιού.Η συνεργασία μας με τον Δήμο είναι συνεχής,ώστε να προχωρούν έργα που ενισχύουν τις υποδομές, διασφαλίζουν πολύτιμους φυσικούς πόρους, όπως το νερό, και δημιουργούν καλύτερες προοπτικές για τις τοπικές κοινωνίες».

Στην επίσκεψη συμμετείχαν επίσης, ο Διευθυντής Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κ. Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, καθώς και η κα Αθηνά Τράικου, στέλεχος της αρμόδιας Διεύθυνσης.