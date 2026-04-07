Ρένα Καραλαριώτου: “Χρέος όλων μας η στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας”

Τα συσσίτια του Ιερού Ναού Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στη Λάρισα επισκέφθηκε η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου, προσφέροντας τρόφιμα και στηρίζοντας έμπρακτα το σημαντικό κοινωνικό έργο της ενορίας.

Την κα Καραλαριώτου, την οποία συνόδευε η Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κα Σοφία Κυρίτση, υποδέχθηκε ο ιερέας του Ιερού Ναού Αγίων Σαράντα Μαρτύρων, πατέρας Σωτήριος, ο οποίος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες για την ουσιαστική αυτή πρωτοβουλία προσφοράς και στήριξης των συσσιτίων, μιας «πράξης ανθρωπιάς και αλληλεγγύης», όπως τόνισε ο ίδιος χαρακτηριστικά

«Με την είσοδο στη Μεγάλη Εβδομάδα, μια περίοδο περισυλλογής και πνευματικής προετοιμασίας για την Ανάσταση, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας στηρίζει έμπρακτα τα συσσίτια του Ιερού Ναού Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Με τον τρόπο αυτό ενισχύουμε το Θεάρεστο έργο που επιτελούν ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιερώνυμος, ο πατέρας Σωτήριος και όλοι οι εθελοντές», δήλωσε η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

«Η στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας αποτελεί ευθύνη όλων μας, ιδίως για όσους κατέχουν θέσεις ευθύνης. Οφείλουμε να στεκόμαστε με συνέπεια δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη, προσφέροντας όχι μόνο υλική βοήθεια αλλά και έμπρακτη αλληλεγγύη. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να είναι συνεχής και σταθερή», κατέληξε η κα Καραλαριώτου.

Η Γενική Γραμματέας ευχήθηκε σε όλους καλό Πάσχα με υγεία και Καλή Ανάσταση.