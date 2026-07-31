Ρήγμα σε Flying Dolphin ανοιχτά της Αλοννήσου – Επέστρεψε στο λιμάνι το «ΕΡΑΤΩ»

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου στην Αλόννησο, όταν το Flying Dolphin «ΕΡΑΤΩ» υπέστη ρηγμάτωση εξαιτίας του έντονου κυματισμού, λίγα μόλις λεπτά μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι Πατητηρίου.

Το υδροπτέρυγο είχε προγραμματισμένο απόπλου στις 06:10 με προορισμό τα νησιά των Βορείων Σποράδων και τον Βόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Skiathoslife.gr, περίπου πέντε λεπτά μετά την έξοδό του από το λιμάνι διαπιστώθηκε η ζημιά στο σκάφος. Ο πλοίαρχος, αξιολογώντας την κατάσταση και με γνώμονα την ασφάλεια επιβατών και πληρώματος, αποφάσισε την άμεση επιστροφή στο λιμάνι της Αλοννήσου.

Στο πλοίο επέβαιναν περίπου 60 επιβάτες, οι οποίοι αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και προωθήθηκαν στους προορισμούς τους με ταχύπλοο άλλης ακτοπλοϊκής εταιρείας, χωρίς να υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις στη μετακίνησή τους.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, από το περιστατικό δεν προκλήθηκε τραυματισμός επιβάτη ή μέλους του πληρώματος. Παράλληλα, δεν διαπιστώθηκε διαρροή καυσίμων ή άλλη επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην περιοχή όπου σημειώθηκε το συμβάν.

Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές ενημερώθηκαν άμεσα και παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε η ρηγμάτωση στο σκάφος.

Εκτός δρομολογίων μέχρι την αποκατάσταση

Το Flying Dolphin «ΕΡΑΤΩ» θα παραμείνει δεμένο στο λιμάνι της Αλοννήσου μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες αποκατάστασης της ζημιάς. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητά του για την ασφαλή επανέναρξη των δρομολογίων του στις Σποράδες και τη γραμμή προς τον Βόλο.

Ελένη Μανώλη (ertnews.gr)