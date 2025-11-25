Σεισμικές δονήσεις ως 5 ρίχτερ την τελευταία 10ετία στη λίμνη Πλαστήρα

Επτά συνολικά δονήσεις μέχρι 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έχουν παρατηρηθεί την τελευταία δεκαετία στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα.

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο σεισμός της 31ης Αυγούστου του 2018 που είχε ένταση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κ. Αθαν. Γκανάς, με αφορμή τις τρεις σεισμικές δονήσεις που παρατηρήθηκαν χθες στην περιοχή του Νεοχωρίου, η μεγαλύτερη εκ των οποίων ήταν της τάξεως των 4,2 βαθμών και έγινε αισθητή σε όλη την Θεσσαλική περιφέρεια.

Ο κ. Γκανάς, σημείωσε ότι η χθεσινή σεισμική δραστηριότητα δεν εμπνέει ανησυχία. “Δίνει επιφανειακούς σεισμούς κάτω των 5 ρίχτερ, αλλά προκαλεί ανησυχία γιατί βρίσκεται κοντά σε αστικές περιοχές”.

Ο κ. Γκανάς μάλιστα εξήγησε ότι περίμενε περισσότερες δονήσεις μετά την κύρια των 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και τα άλλες δύο που ακολούθησαν στη συνέχεια και ήταν 3,3 και 2,7 βαθμών.

Στην ευρύτερη περιοχή μάλιστα, πρόσθεσε ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών υπάρχουν μικρά ρήγματα, τα οποία δεν έχουν χαρτογραφηθεί όλα και δίνουν σεισμούς που δεν φτάνουν τα 5 Ρίχτερ.

Ιωάννης Γιάτσιος (ertnews.gr)