Σεμινάριο πρώτων βοηθειών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας

Σεμινάριο πρώτων βοηθειών στο οποίο συμμετείχαν μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης πραγματοποιήθηκε, μετά από πρωτοβουλία της Γραμματέως και της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, στη Λάρισα και το οποίο παρακολούθησαν υπάλληλοι των υπηρεσιών της.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αναλύθηκε η σημασία της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) αλλά και της χρήσης του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (CPR/AED), για την υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας και την επιβίωση των θυμάτων καρδιακής ανακοπής.

Οι εκπαιδευτές παρουσίασαν πρακτικές τεχνικές διάσωσης και παρείχαν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εφαρμόσουν όσα έμαθαν μέσω πρακτικής εξάσκησης σε ειδικές κούκλες-προπλάσματα, ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τον απινιδωτή που διαθέτει η ΑπΔΘΣτΕ στο κτήριο της έδρας της.

Για τη σημασία της ενημέρωσης, «καθώς αυτή μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές», στάθηκε σε παρέμβασή της η Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου, η οποία ευχαρίστησε τους διασώστες του ΕΚΑΒ για την επίδειξη, ενώ με τη σειρά της η Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κα Σοφία Κυρίτση, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο σημαντικό αυτό σεμινάριο.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχίσουν να οργανώνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.