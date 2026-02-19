Σε αναζήτηση στέγης το Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων – Η επόμενη μέρα (βίντεο)

Σε τέσσερα κοντέινερ θα λειτουργεί πλέον το αστυνομικό τμήμα των Μετεώρων, καθώς ο ιδιοκτήτης του κτιρίου, που στεγάζεται σήμερα η υπηρεσία, έκανε έξωση.

Παρά το γεγονός ότι από το 2020 ο Δήμος έχει δώσει έκταση για την ανέγερση νέου αστυνομικού μεγάρου στην περιοχή, η διαδικασία έχει παραμείνει ακόμη στα συρτάρια των αρμόδιων αρχών.

Οι αστυνομικοί υπάλληλοι αλλά και ο Δήμαρχος ζητούν, μέσω της εκπομπής του ΣΚΑΪ “Οπου Υπάρχει Ελλάδα”, να βρεθεί άμεσα λύση καθώς αυτό θα θεωρούταν ως υποβάθμιση για το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Δείτε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί:

