Σε εξέλιξη η ρυμούλκηση του ακυβέρνητου δεξαμενόπλοιου στην Αλόννησο – Καλά στην υγεία τους οι 17 ναυτικοί

Η διαδικασία ρυμούλκησης του δεξαμενόπλοιου με σημαία Μάλτας, το οποίο παρέμενε ακυβέρνητο επί ώρες λόγω μηχανικής βλάβης στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ψάθας, κοντά στην Αλόννησο, βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το πλοίο, που μετέφερε 5.000 μετρικούς τόνους βελτιωτικού υποπροϊόντος πετρελαίου, ρυμουλκείται από το ελληνικό ναυαγοσωστικό πλοίο «Αιγαίον Πέλαγος» προς ασφαλές λιμάνι της Τουρκίας. Από την πρώτη στιγμή το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τέθηκε σε ετοιμότητα και παρακολουθούσε στενά την εξέλιξη του περιστατικού, ενώ ενημερώθηκαν και τα παραπλέοντα πλοία να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Και οι 17 ναυτικοί του πληρώματος, όλοι Τούρκοι υπήκοοι, είναι καλά στην υγεία τους. Παράλληλα, έχουν κινηθεί διαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε βάρος του πλοιάρχου, καθώς δεν ενημέρωσε εγκαίρως τη Λιμενική Αρχή Αλοννήσου για τη μηχανική βλάβη και την ακυβερνησία του πλοίου, παρά το γεγονός ότι αυτό έπλεε επί ώρες χωρίς δυνατότητα ελιγμών σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Πηγή: ertnews.gr













