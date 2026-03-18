Σε εξέλιξη το τριήμερο σεμινάριο για την “Προσαρμογή της Θεσσαλίας στην Κλιματική Αλλαγή”

Με επιτυχία ξεκίνησαν σήμερα Τετάρτη 18 Μαρτίου οι εργασίες τριήμερου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου για την «Προσαρμογή της Θεσσαλίας στην Κλιματική Αλλαγή» το οποίο διοργανώνει το Πράσινο Ταμείο και ο Δήμος Λαρισαίων στα πλαίσια του LIFE-IP AdaptInGR, ενός από τα πιο βασικά ευρωπαϊκά προγράμματα για την κλιματική πολιτική στην Ελλάδα, στο οποίο συμμετέχει και η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας δήλωσε ότι το πρόγραμμα LIFE-IP AdaptInGR είναι πολύ σημαντικό σχολιάζοντας ότι «η προετοιμασία και η δουλειά που γίνεται εδώ και χρόνια στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, είναι σαν να ήταν εκ των προτέρων προσαρμοσμένες ώστε να κουμπώνει σε αυτά που συνέβησαν πρόσφατα στη Θεσσαλία με τους Ιανό, Daniel και Elias, τα απόνερα των οποίων βιώνουμε μέχρι σήμερα».

Ο κ. Κουρέτας τόνισέ πως όλα αυτά συμβαίνουν στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής και ότι πρέπει οι κοινωνίες να μάθουν να συμβιώνουν με ακραία φαινόμενα τα οποία θεωρείται βέβαιο ότι θα συνεχίσουν να επαναλαμβάνονται στο μέλλον. «Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί ένα καινούργιο τρόπο σκέψης που στα πολιτικά κείμενα αποτυπώνεται με την έννοια της ανθεκτικότητας.

Μάθαμε αρκετά πράγματα από όσα συνέβησαν στη Θεσσαλία και νομίζω ότι βαδίζουμε στον δρόμο που πρέπει ως Περιφέρεια. Η προσαρμογή στα νέα δεδομένα του κλίματος έχει μεγάλη σημασία και εμείς προσπαθούμε να το κουμπώσουμε στην καθημερινότητα του πολίτη και στη δική μας λειτουργία». Κλείνοντας την τοποθέτηση του δήλωσε «ότι τέτοιου είδους δράσεις είναι πολύ καλές καθώς θέτουν προς συζήτηση τα νέα δεδομένα τα οποία εμείς στη Θεσσαλία τα βιώσαμε πολύ έντονα. Ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να μιλάμε δημόσια για μεθόδους και πρακτικές που πρέπει να υιοθετήσουμε ώστε να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής» ενώ αναφέρθηκε στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας που δημιουργήθηκε πρόσφατα το οποίο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που στήθηκε πάνω στα σύγχρονα πρότυπα ώστε να αποτελέσει ένα Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων.

Από την πλευρά του ο Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου κ. Ιωάννης Ανδρουλάκης δήλωσε ότι «το Πράσινο Ταμείο είχε ένα ειδικό, ηθικό χρέος απέναντι στη Θεσσαλία, η οποία επλήγη περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή από ακραία καιρικά φαινόμενα». Ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε στη συνέχεια ότι «είναι πολύ δύσκολη εξίσωση, για μας και για την παγκόσμια κοινότητα, η ισορροπία ανάμεσα στην αποδοχή της κλιματικής αλλαγής ως κάτι δεδομένο και στην υιοθέτηση μέτρων για προσαρμογή σε αυτή την πραγματικότητα. Το πράσινο Ταμείο στοχεύει στην τοποκεντρική προσσέγγιση των προβλημάτων καθώς και στην προληπτική διακυβέρνηση».

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE-IP AdaptInGR δεν είναι ένα έργο αλλά ένα σύστημα πολιτικής που στηρίζει την Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής και τα 13 περιφερειακά σχέδια, μετατρέπει την προσαρμογή σε μόνιμη δημόσια πολιτικής, κάνει πιλοτικά έργα σε συγκεκριμένες περιοχές και τομείς, εκπαιδεύει και ενισχύει δημόσιους φορείς για να μπορούν να εφαρμόσουν πολιτικές adaptation, φέρνει χρηματοδότηση και διαχέει καλές πρακτικές, παράγει δηλαδή μοντέλα που μπορούν να εφαρμοστούν και αλλού (Ελλάδα & ΕΕ).

Οι εργασίες του σεμιναρίου θα συνεχιστούν μέχρι την Παρασκευή 20 Μαρτίου στο αμφιθέατρο του Μύλου του Παππά. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στην πιλοτική εφαρμογή έργου LIFE-IP AdaptInGR του Δήμου Λαρισαίων (2ο Δημοτικό και 4ο Γυμνάσιο-Λύκειο Λάρισας) και στον Ιπποκράτειο Τόπο αντίστοιχα, υπό την καθοδήγηση της Αρχιτέκτονα Τοπίου και επιστημονικής συνεργάτιδας του Δήμου Λαρισαίων, κ. Κλέας Βολοδίνη.