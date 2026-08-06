Σε Μουσείο μετατρέπεται η Κωνστάντιος Σχολή Καλαμπάκας – Ξεκίνησαν τα έργα αποκατάστασης

Η Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων προχωρά στην έναρξη των εργασιών αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου της Κωνσταντίου Σχολής και της μετατροπής του σε Μουσείο.

Αναλυτικά στο σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρονται τα εξής:

Η Ιερά Μητρόπολις Σταγών και Μετεώρων μετά χαράς και ικανοποιήσεως πολλής ανακοινώνει την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου της Κωνσταντίου Σχολής Καλαμπάκας.

Στόχος της Ιεράς Μητροπόλεως είναι η ανάδειξη του διατηρητέου αυτού μνημείου και η μετατροπή του σε Μουσείο, εντός του οποίου θα στεγασθεί η σπάνια και ιδιαιτέρως αξιόλογη συλλογή ιστορικών και λαογραφικών Κειμηλίων της Ιεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου, με κεντρικό θεματικό άξονα την διαχρονική σύζευξη ορθοδόξου χριστιανικής παραδόσεως και Ελληνισμού.

Ως κτήριο, οικοδομήθηκε κατά το έτος 1893 με προσωπικά έξοδα του λογίου Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου Μετεώρων Αρχιμ. Κωνσταντίου, προκειμένου να στεγάσει σχολείο ελληνικών, γι΄ αυτό και ωνομάσθηκε «Κωνστάντιος Σχολή» και λειτούργησε ως τέτοια μέχρι πρότινος.

Το έτος 2006 το κτήριο χαρακτηρίστηκε διατηρητέο, ενώ τόσο η θέση του ανάμεσα σε ιστορικούς Ναούς για την πόλη της Καλαμπάκας, όσο και η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική μορφολογία του, το καθιστούν ιδιαιτέρως σημαντικό για όλη την περιοχή αλλά και ένα ιστορικό σύνδεσμο μεταξύ Καλαμπάκας και Μετεώρων.

Κατόπιν ενεργειών του Σεβ. Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου επὶ Δημαρχοντείας του μακαριστού Δημάρχου Μετεώρων Χρίστου Σινάνη, το κτήριο της Κωνσταντίου Σχολής περιήλθε στην τοπική μας Εκκλησία.

Με τις σχεδιαζόμενες επεμβάσεις και την ίδρυση του Μουσείου, η Ιερά μας Μητρόπολη στοχεύει στην αναβάθμιση της Κωνσταντίου Σχολής σ᾿ ένα «Διδακτήριο» με παγκόσμιες διαστάσεις, καθώς θα υπάρχει η δυνατότητα σε κάθε επισκέπτη των Αγίων Μετεώρων και της Καλαμπάκας να γνωρίσει την διαχρονική και κοινή πορεία Ορθοδοξίας και Ελληνισμού, στοιχεία τα οποία συγκροτούν την μία και μοναδική παράδοση του Γένους μας.

Ύστερα από αρκετές φάσεις επεμβάσεων στο κέλυφος του κτηρίου των τελευταίων 150 ετών και της καταστροφής αρκετών νεοκλασσικών μορφολογικών στοιχείων του, το κτήριο πρόκειται να αποκατασταθεί πλήρως στην αρχική του μορφή. Για τον λόγο αυτόν ανατέθηκε στο εξειδικευμένο σε ζητήματα Αναστήλωσης – Αποκατάστασης, Αρχιτεκτονικό Γραφείο Cisterna Heritage Restoration των Νίνα Γεωργιάδου (Αρχιτέκτων Μηχανικός) και Νικόλαου Νάσιου (Αρχαιολόγος – Ιστορικός Τέχνης), η εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης Αποκατάστασης και αλλαγής χρήσης του κτηρίου, καθώς και της Μουσειολογικής και Μουσειογραφικής Μελέτης για τη μεταστέγαση της Συλλογής των Κειμηλίων.

Η ανωτέρω Μελέτη, η οποία ήδη έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού αλλά και όλους τους σχετικούς φορείς, επαναφέρει το ιστορικό κτήριο στην αυθεντική του μορφή καθώς το εντάσσει στον πολεοδομικό ιστό της Καλαμπάκας, ως ένα σημαντικό τοπόσημο το οποίο θα ενισχύσει την πολιτιστική και πνευματική της ταυτότητα.

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε οποιονδήποτε διαθέτει ιστορικό υλικό, προσωπικές μαρτυρίες ή παλαιές φωτογραφίες για αυτό το σπουδαίο Διδακτήριο του τόπου μας, να επικοινωνήσει σε κάποιο από τα παρακάτω email: imstagon@otenet.gr. / immmeteoro@yahoo.gr