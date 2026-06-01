Σκιάθος: Διπλή σύλληψη για παράνομη κατασκήνωση

Συνελήφθησαν, χθες (31-05-2026) το μεσημέρι στην Σκιάθο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου, δύο ημεδαπές γυναίκες, ηλικίας 68 και 42 ετών, διότι κατελήφθησαν να έχουν κατασκηνώσει παράνομα, ανάμεσα σε υπό κατασκευή σκάφη, ενώ είχαν αποθέσει απορρίμματα στον χώρο, υποβαθμίζοντας το περιβάλλον.







