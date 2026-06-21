Σκιάθος: Μοντέλο βιώσιμου και προσβάσιμου τουρισμού

Δυναμικά στον χάρτη της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και της συμπερίληψης εισέρχεται η Σκιάθος, υλοποιώντας ένα εκτενές και πρωτοποριακό πρόγραμμα δράσεων.

Με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τις 500.000 ευρώ, ο Δήμος Σκιάθου επενδύει στρατηγικά στην ανάδειξη της ταυτότητας του νησιού, εστιάζοντας στη βιωσιμότητα, την προσβασιμότητα και την ψηφιακή αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη.

Στρατηγική βιωσιμότητας και διαχείριση κρίσεων

Η πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη ξεκίνησε το 2020 μέσα από μια στρατηγική συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (ΠΟΤ), καθιστώντας τη Σκιάθο τον πρώτο δήμο της χώρας που προχώρησε σε μια τέτοια συνέργεια.

Όπως επισήμανε ο Δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας, η συνεργασία αυτή “έβαλε στο τραπέζι όλους τους συνεργάτες τόσο από το νησί όσο και από το εξωτερικό […] και από εκεί προέκυψε ένα εγχειρίδιο που έβαλε και τους όρους της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της Σκιάθου”.

Παράλληλα, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και των επισκεπτών, ο Δήμος συμμετέχει σε δύο ευρωπαϊκά προγράμματα για τα βιοαπόβλητα και τη διαχείριση της πολιτικής προστασίας. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον καθηγητή κ. Ευθύμιο Λέκκα, ολοκληρώθηκε πρόσφατα το πρώτο εξειδικευμένο στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης κρίσεων (για πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς), με την πληροφορία να είναι άμεσα διαθέσιμη και στους τουρίστες. Η ανάγκη αυτή έγινε επιτακτική μετά την εμπειρία της κακοκαιρίας Daniel τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, “μέσα σε ένα βράδυ έπρεπε να βρούμε σε 1000 επισκέπτες δωμάτιο”.

Πρωτοπόρος στην προσβασιμότητα και για τα αυτιστικά άτομα και τις οικογένειές τους

Η προσβασιμότητα αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του νησιού, καλύπτοντας τόσο την ορατή όσο και την αόρατη αναπηρία. Το 2023, ο ΠΟΤ παρουσίασε τη Σκιάθο σε συνέδριο στο Σαν Μαρίνο ως διεθνές παράδειγμα προσβασιμότητας, παρουσίαση που οδήγησε και στη δημιουργία ενός οδηγού καλών πρακτικών.

Η πιο πρόσφατη και καινοτόμος δράση αφορά την προσπάθεια να καταστεί η Σκιάθος το πρώτο νησί φιλικό προς τον αυτισμό, μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Λάτση και υλοποιείται σε συνεργασία με την οργάνωση “Ανοιχτοί Ορίζοντες”. Η δράση, η οποία πρόσφατα βραβεύτηκε, περιλαμβάνει εκπαιδεύσεις σε δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και στο αεροδρόμιο. Επιπλέον, ετοιμάζεται ένας ειδικός ψηφιακός χάρτης (διαθέσιμος στα μέσα καλοκαιριού του 2026), ο οποίος θα καθοδηγεί τους αυτιστικούς επισκέπτες και τις οικογένειές τους σε “ήσυχες περιοχές” του νησιού.

Ψηφιακές εφαρμογές για τον επισκέπτη

Με στόχο τη δημιουργία πλούσιων εμπειριών καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, ο Δήμος αξιοποιεί χρηματοδότηση ύψους 130.000 ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη δημιουργία μιας διαδραστικής ψηφιακής ξενάγησης. Η εφαρμογή αυτή, που αναμένεται να είναι έτοιμη στις αρχές Ιουλίου, θα περιλαμβάνει 60 σημεία ενδιαφέροντος και θα προσφέρει περιεχόμενο σε ήχο και βίντεο, μεταφρασμένο σε 9 γλώσσες.

Στρατηγική προβολή και διεθνείς αγορές

Στον τομέα της τουριστικής προβολής, ο Δήμος Σκιάθου ακολουθεί ένα συγκροτημένο και μεγάλο πρόγραμμα, επενδύοντας ποσά που συχνά ξεπερνούν ακόμη και προϋπολογισμούς ολόκληρων Περιφερειών της χώρας. Όπως εξηγεί ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Αλέκος Ευσταθίου, “πρωτοπορούμε στον τομέα της τουριστικής προβολής. Έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα αρκετά μεγάλο και πραγματοποιούμε δράσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές”.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στοχευμένες καμπάνιες στο εξωτερικό, οι οποίες συνέβαλαν στην ανάκαμψη της γερμανικής αγοράς και στη σταθερή κυριαρχία της βρετανικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην ιταλική αγορά με συνεχείς παρουσιάσεις σε μεγάλες πόλεις (Μιλάνο, Ρώμη, Νάπολη).

Παράλληλα, ο Δήμος εφαρμόζει ένα επιτυχημένο μοντέλο συνδιαφήμισης με μεγάλους tour operators, όπως η Jet2 και η TUI. Το μοντέλο αυτό έχει αποφέρει σημαντικά ανταποδοτικά οφέλη, καθώς εξασφαλίζει το άνοιγμα νέων πτήσεων από περισσότερα αεροδρόμια, αλλά και την επιμήκυνση της πτητικής περιόδου από την 1η Μαΐου έως τις 20 Οκτωβρίου, ζωντανεύοντας το νησί πέρα από τους τουριστικούς μήνες αιχμής.

Τέλος, η στρατηγική συμπληρώνεται από σταθερή συμμετοχή σε επιλεγμένες διεθνείς εκθέσεις (Λονδίνο, Βερολίνο, Βιέννη, Παρίσι) και τη φιλοξενία ξένων τηλεοπτικών δικτύων και δημοσιογράφων (press trips) με κάλυψη των εξόδων τους από τον Δήμο.

Πηγή: capital.gr