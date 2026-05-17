Σοβαρό τροχαίο με ζευγάρι στη Σκιάθο – Μεταφέρθηκαν επειγόντως με στρατιωτικό αεροσκάφος

Σύμφωνα με το Skiathoslife, το αυτοκίνητο κινούνταν σε στροφή κοντά στο ξενοδοχείο, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του. Το όχημα φέρεται να προσέκρουσε αρχικά στο κράσπεδο πεζοδρομίου στη δεξιά πλευρά του δρόμου και στη συνέχεια πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, πριν καταλήξει με σφοδρότητα στην είσοδο του ξενοδοχείου.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά ο οδηγός και η συνοδηγός. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ζευγάρι περίπου 50 ετών. Η γυναίκα βρέθηκε εκτός του οχήματος, ενώ ο οδηγός τραυματίστηκε στα πλευρά και στον θώρακα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Οι διασώστες και οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των τραυματιών και τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου. Στη συνέχεια, οι γιατροί έκριναν αναγκαία την αεροδιακομιδή τους με στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου C-130 Hercules προς την Ελευσίνα και κατόπιν τη μεταφορά τους με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Η επιχείρηση μεταφοράς πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 20:20, με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας, στο πλαίσιο συντονισμένης διαδικασίας αεροδιακομιδής.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου.

