Σοκ στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων: 50χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων η είδηση του θανάτου ενός άνδρα ηλικίας περίπου 50 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί της Δευτέρας σε βοηθητικό χώρο του σπιτιού του.

Τον άνδρα βρήκε συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο ενημέρωσε αμέσως τις αρμόδιες Αρχές. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, όμως διαπιστώθηκε ότι είχε ήδη καταλήξει. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για θάνατο από απαγχονισμό, ενώ η Αστυνομία εξετάζει όλα τα στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.