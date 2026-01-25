Σπάνια εμφάνιση φάλαινας στον Παγασητικό

Μια εικόνα που δύσκολα συναντά κανείς στα ελληνικά νερά καταγράφηκε πρόσφατα στον Παγασητικό κόλπο, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον. Φάλαινα εντοπίστηκε να κινείται σε απόσταση ορατή από σκάφος, με το περιστατικό να αποτυπώνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στο YouTube από τη σελίδα No Kid No Fish.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι δημιουργοί της ανάρτησης, η καταγραφή έγινε τυχαία, την ώρα που βρίσκονταν στη θάλασσα. Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά, πρόκειται για αυθεντικό υλικό, τραβηγμένο εξ ολοκλήρου στον Παγασητικό, το οποίο αποτυπώνει από κοντά την παρουσία του μεγάλου θαλάσσιου θηλαστικού. Η εικόνα της φάλαινας να αναδύεται στα ήρεμα νερά του κόλπου θεωρείται εξαιρετικά σπάνια για την Ελλάδα, καθώς τα συγκεκριμένα είδη συνήθως κινούνται σε ανοιχτές θάλασσες και μεγάλα βάθη.

Επιστημονικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι στη Μεσόγειο απαντώνται λίγα είδη φαλαινών, με σποραδικές εμφανίσεις κοντά στις ελληνικές ακτές, κυρίως φυσητήρες, οι οποίοι θεωρούνται το μεγαλύτερο θηλαστικό που ζει μόνιμα στη λεκάνη της Μεσογείου (WWF Ελλάς). Παρόμοιες καταγραφές έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια κυρίως στο Ιόνιο και σπανιότερα στο Αιγαίο.

Το βίντεο της No Kid No Fish έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και σχόλια, με πολλούς χρήστες να μιλούν για ένα εντυπωσιακό υπενθύμισμα της βιοποικιλότητας των ελληνικών θαλασσών. Όπως αναφέρουν και οι ίδιοι οι δημιουργοί, «η θάλασσα κρύβει ακόμα εκπλήξεις και μας θυμίζει πόσο ζωντανή και μοναδική είναι η ελληνική φύση».

Eλένη Μανώλη (ertnews.gr)