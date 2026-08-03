Σποράδες, Τήνος και Βαλκάνια στις πρώτες επιλογές των Βολιωτών

Τα ελληνικά νησιά – με τις Σποράδες να διατηρούν σταθερά την πρωτιά – η Τήνος, λόγω του θρησκευτικού τουρισμού και προορισμοί στα Βαλκάνια, αποτελούν και φέτος τις δημοφιλέστερες επιλογές των Βολιωτών για οργανωμένες εκδρομές. Ωστόσο, η συνολική εικόνα της αγοράς είναι πιο συγκρατημένη, καθώς η ακρίβεια και η αύξηση του κόστους των διακοπών έχουν οδηγήσει σε χαμηλότερες κρατήσεις σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Την εικόνα αυτή περιέγραψε ο πρόεδρος του Σωματείου Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Μαγνησίας, Θανάσης Σιμώτας, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου, επισημαίνοντας ότι η μείωση της ζήτησης δεν αφορά μόνο τη Μαγνησία, αλλά αποτελεί πανελλαδική τάση.

«Η ακρίβεια είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας. Όταν μια οικογένεια χρειάζεται να διαθέσει σημαντικά χρήματα για τις διακοπές της, είναι λογικό να περιορίζει τα ταξίδια της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τη συγκράτηση στις κρατήσεις, οι ελληνικοί νησιωτικοί προορισμοί εξακολουθούν να βρίσκονται στην κορυφή των επιλογών. Οι Βολιώτες προτιμούν παραδοσιακά τη Σκιάθο, τη Σκόπελο και την Αλόννησο, τόσο λόγω της μικρής απόστασης από τον Βόλο όσο και επειδή αρκετοί διαθέτουν εξοχικές κατοικίες στις Σποράδες. Παράλληλα, σημαντική ζήτηση καταγράφεται και για οργανωμένα πακέτα προς τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Ιδιαίτερη θέση κατέχει και φέτος η Τήνος, η οποία συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό επισκεπτών κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, λόγω του θρησκευτικού τουρισμού. Σύμφωνα με τον κ. Σιμώτα, οι νεότερες ηλικίες στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε μικρότερα νησιά, όπως η Σίφνος και η Ίος, αναζητώντας εναλλακτικούς προορισμούς, αν και οι υψηλές τιμές της θερινής περιόδου εξακολουθούν να αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα.

Σε ό,τι αφορά το κόστος, ένα οργανωμένο τετραήμερο ταξίδι στην Τήνο, με δύο διανυκτερεύσεις, μεταφορά με λεωφορείο από τον Βόλο, ακτοπλοϊκά εισιτήρια και διαμονή με πρωινό, διαμορφώνεται περίπου στα 230 ευρώ ανά άτομο. Αντίθετα, για δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων το κόστος μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 450-480 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Σημαντικό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν και οι οδικές εκδρομές στο εξωτερικό, με τη Ρουμανία να αποτελεί τον πιο δημοφιλή προορισμό στα Βαλκάνια, ενώ ακολουθούν η Σερβία και η Βουλγαρία. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Σωματείου, «τα ταξίδια αυτά θεωρούνται οικονομικότερα κυρίως επειδή πραγματοποιούνται οδικώς, χωρίς το κόστος αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Ένα οργανωμένο τετραήμερο ή πενθήμερο στη Ρουμανία κοστίζει περίπου 250-300 ευρώ, ενώ ιδιαίτερα δημοφιλείς παραμένουν και οι Δαλματικές Ακτές, με πακέτα που ξεκινούν από 350 ευρώ. Αντίθετα, προορισμοί όπως οι σκανδιναβικές χώρες απευθύνονται σε περιορισμένο κοινό, καθώς το συνολικό κόστος ξεκινά από 600-700 ευρώ».

Ο κ. Σιμώτας αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, τονίζοντας ότι «η μεγάλη αύξηση στην τιμή των καυσίμων επιβαρύνει σημαντικά το κόστος των οργανωμένων εκδρομών». Όπως είπε, «πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη συμφωνήσει πακέτα με χαμηλότερες τιμές και αναγκάζονται να απορροφούν μέρος των αυξήσεων, προκειμένου να μη μετακυλίσουν το σύνολο του κόστους στους ταξιδιώτες».

Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες να στηρίζουν τα τοπικά τουριστικά γραφεία, επισημαίνοντας ότι προσφέρουν ασφαλείς και οργανωμένες ταξιδιωτικές επιλογές, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Ελένη Ρσυτοπούλου (ertnews.gr)