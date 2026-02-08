Στάχτη έγινε σπίτι στον Άγιο Κωνσταντίνο – Από θαύμα σώθηκε η ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής σε γειτονιά του Αγίου Κωνσταντίνου, όταν πυκνοί καπνοί και φλόγες έγιναν ορατοί από μεγάλη απόσταση, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία και αναστατώνοντας τους κατοίκους της περιοχής.

Κατοικία επί της οδού Τσοποτού τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της γειτονιάς. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 7 το απόγευμα και εξαπλώθηκε με ταχύτητα, λόγω της κατασκευής του σπιτιού.

Η ηλικιωμένη ένοικος της κατοικίας δεν βρισκόταν στο εσωτερικό τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά, γεγονός που αποδείχθηκε σωτήριο. Επιστρέφοντας λίγη ώρα αργότερα, βρέθηκε αντιμέτωπη με την εικόνα του σπιτιού της να έχει ήδη καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό.

Παρά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, το κτίσμα υπέστη εκτεταμένες ζημιές και τελικά κατέρρευσε η στέγη, καθιστώντας το μη κατοικήσιμο. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της.

Η επιχείρηση κατάσβεσης ολοκληρώθηκε περίπου μία ώρα αργότερα, χωρίς να απειληθούν γειτονικά σπίτια ή καταστήματα. Πυροσβεστικά πληρώματα παρέμειναν στο σημείο για προληπτική επιτήρηση, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να σχετίζεται με μέσο θέρμανσης. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες ώστε να εξασφαλιστεί προσωρινή στέγη για την ηλικιωμένη, μέσω συγγενικών της προσώπων.