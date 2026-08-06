Στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας Σοφάδων ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μετέβη χθες στους Σοφάδες Καρδίτσας, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πλήρως ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας.

Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν οι βουλευτές Καρδίτσας Κώστας Τσιάρας, Γιώργος Κωτσός, Ασημίνα Σκόνδρα, Αριστοτέλης Σπάνιας και ο Δήμαρχος Σοφάδων Δημοσθένης Κατσής.

Στο Κέντρο Υγείας Σοφάδων υλοποιήθηκαν έργα ανακαίνισης συνολικού προϋπολογισμού 1,7 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των υποδομών της δομής. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση, συντήρηση και επισκευή του φέροντος οργανισμού, τη δημιουργία Ιατρείου Χρόνιων Νοσημάτων, την πλήρη ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), καθώς και εργασίες βελτίωσης της προσβασιμότητας στον περιβάλλοντα χώρο.

Στο τέλος της επίσκεψης, ο Υπουργός Υγείας, αφού ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους του Κέντρου Υγείας, δήλωσε:

«Είναι για εμένα πολύ μεγάλη τιμή που είμαι σήμερα εδώ στα εγκαίνια του πλήρως ανακατασκευασμένου Κέντρου Υγείας Σοφάδων. Όσοι το έχετε ζήσει κατά το παρελθόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που βλέπετε σήμερα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν έως πριν από λίγο καιρό. Να πω ότι πέραν του κτιρίου έχουμε εγκαταστήσει πλήρες λειτουργικό, σύστημα τηλεϊατρικής, του οποίου έχουν γίνει οι δοκιμές και μέσα στην επόμενη βδομάδα θα είναι σε παραγωγική λειτουργία. Με το σύστημα αυτό, όπως το έχουμε σχεδιάσει, αναβαθμίζεται πλήρως η δυνατότητα των γιατρών να συνδέονται με νοσοκομείο που έχουν επιλέξει, με γιατρούς που έχουν επιλέξει, να έχουν συμπληρωματική διάγνωση και να μπορούν να παρέχουν καλύτερη θεραπεία με σκοπό να αντιμετωπίζονται όσο γίνεται τα περιστατικά εδώ και να μην χρειάζεται να πηγαίνουν στα γειτονικά νοσοκομεία.

Έχουμε ενισχύσει το προσωπικό και θα το ενισχύσουμε περαιτέρω και σε επικουρικό προσωπικό και σε μόνιμο προσωπικό. Η πλατφόρμα του επικουρικού λοιπού προσωπικού, που έκλεισε την περασμένη Παρασκευή, είχε σχεδόν 50.000 αιτήσεις, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού. Θα πάρουμε πάρα πολύ κόσμο στο ΕΣΥ τις επόμενες εβδομάδες και θα δείτε ότι θα καλύπτονται πάρα πολλά κενά σε διάφορες ειδικότητες. Προβλήματα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, το ζήτημα είναι να κάνουμε ένα βήμα μπρος κάθε φορά και η επόμενη μέρα να μας βρίσκει λίγο καλύτερους από ό,τι η προηγούμενη. Αυτός είναι ο στόχος. Ξέρετε ότι στο μέτρο που μπορώ προσπαθώ να λύσω προβλήματα. Και θέλω να ευχαριστήσω και το Διοικητή του νοσοκομείου Καρδίτσας γιατί ανέλαβε μία προσπάθεια, το νοσοκομείο πηγαίνει πάρα πολύ καλά, σύντομα θα επισκεφτούμε και το νοσοκομείο Καρδίτσας για να κάνουμε και εκεί τα εγκαίνια. Και θα πούμε πολλά πράγματα για το νοσοκομείο το οποίο επίσης πηγαίνει πάρα πολύ καλά».