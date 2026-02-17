Στα Τρίκαλα και φέτος το Εργαστήριο της Τυπολογίας Ασφαλούς Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτομής (ΕΤΑΛΧΟ)

Για 4η χρονιά το Εργαστήριο της Τυπολογίας Ασφαλούς Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτομής

(ΕΤΑΛΧΟ), διεξάγεται στα Τρίκαλα στο Κτήριο Παπαστεριάδη στις 7 και 8 Μαρτίου. Φέτος

το Εργαστήριο προσεγγίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποφευχθεί η πιο τραγική

επιπλοκή στη γενική χειρουργική στην πιο συχνά εκτελούμενη επέμβαση παγκοσμίως.

Συγκεκριμένα μόνο στις ΗΠΑ ετησίως 1,200,00 ασθενείς υποβάλλονται σε λαπαροσκοπική

χολοκυστεκτομή, εκθέτοντας σε κίνδυνο κάκωσης του χοληδόχου πόρου τουλάχιστον 6,500

ασθενείς με δραματικές συνέπειες για τον ίδιο τον ασθενή, το χειρουργό και μια

ανυπολόγιστη επιβάρυνση για τους πόρους του συστήματος υγείας. Ως εκ τούτου η

κατοχύρωση εκείνων των προστατευτικών μέτρων για την εκμηδένιση της πιθανότητας

αυτής της καταστροφικής επιπλοκής έχει τεράστια σημασία.

Μέσα στα τέσσερα αυτά χρόνια αποκρυσταλλώθηκαν από την ομάδα ΕΤΑΛΧΟ εκείνες οι

μέθοδοι που μπορεί και πρέπει να πλαισιώνουν το χειρουργικό βηματισμό κατά τη διάρκεια

αυτής της επέμβασης έτσι ούτως ώστε αυτή να ολοκληρωθεί με ασφάλεια.

Η συσπείρωση αναγνωρισμένων χειρουργών στην ομάδα ΕΤΑΛΧΟ της Ελληνικής

Χειρουργικής Εταιρείας αποτελεί μέχρι αυτή τη στιγμή μοναδική περίπτωση ενός πρότυπου

μοντέλου εκπαίδευσης στην ασφαλή χολοκυστεκτομή, πανευρωπαϊκά. Κυρίως όμως είναι

μια τομή στον τρόπο της αντίληψης με τον οποίο ο χειρουργός μέχρι τώρα έχει μάθει να

διαχειρίζεται την λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή.

Αυτή η αναθεώρηση του νοητικού πλαισίου του χειρουργού στοχεύει στην αποφυγή της

κάκωσης του χοληδόχου πόρου και είναι ο πυρήνας του εργαστηρίου.

Αυτόν το ασφαλή τρόπο σκέψης, που έχει απόλυτη προτεραιότητα, θα προσπαθήσουμε να

αναδείξουμε με πρακτικά παραδείγματα και βίντεο καθώς και μέσα από διαδραστική

συζήτηση για να αποκρυσταλλωθούν όλα τα γνωσιακά στοιχεία έχουν τεράστια σημασία

και προτεραιότητα για την άρτια ολοκλήρωση της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής.

Η συμμετοχή στο Εργαστήριο είναι δωρεάν και επιδοτείται με 13,5 μόρια Συνεχιόμενης

Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορείς και εγγραφή στο συνέδριο επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του, εδώ.