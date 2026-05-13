Στην αναγόρευση του Μητροπολίτη Μεσογαίας ο Δημήτρης Κουρέτας

Στην τελετή αναγόρευσης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής παραβρέθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στη μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας «Γαλιλαία» της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου.

Μετά την περιένδυση του τιμωμένου με την Πανεπιστημιακή τήβεννο και την επίδοση του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα, ακολούθησε ομιλία του Σεβ. Μητροπολίτη με θέμα: «ΑΛΗΘΕΙΑ και ΟΜΟΡΦΙΑ στην ΕΠΙΣΤΗΜΗ και στην ΠΙΣΤΗ».

Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο έργο της ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ και τόνισε ότι στο σύγχρονο κόσμο είναι επιτακτική η ανάγκη να βρίσκεται στο επίκεντρο ο άνθρωπος.

Ο κ. Κουρέτας, ο οποίο διατηρεί πολύχρονη σχέση και συνεργασία με τον Σεβ. Νικόλαο, με την επιστήμη να αποτελεί τον συνδετικό κρίκο, είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον Σεβασμιώτατο για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας να χρηματοδοτήσει τη Δομή Ανακουφιστικής Φροντίδας για ασθενείς τελικού σταδίου στη Θεσσαλία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος είναι ο ιδρυτής (το 2010) της πρωτοποριακής Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ». Η μονάδα προσφέρει δωρεάν, ολοκληρωμένη φροντίδα (σωματική, ψυχική, κοινωνική, πνευματική) σε ασθενείς με καρκίνο ή ALS, προωθώντας την αξιοπρέπεια στη ζωή και το παράδειγμα του ακολουθεί ο κ. Κουρέτας στη Θεσσαλία.