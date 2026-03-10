Στην Καρδίτσα διήμερη εκδήλωση για το ΕΣΠΑ και την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας

Στην Καρδίτσα θα πραγματοποιηθεί η διήμερη εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «ΕΣΠΑ: Ευκαιρίες Ανάπτυξης και Στήριξη της Τοπικής Κοινωνίας», με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φορέων της οικονομίας.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει την Πέμπτη 12 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο «Thessalikon Grand».

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη του ρόλου του ΕΣΠΑ στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, καθώς και η ενημέρωση για τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα στις τοπικές κοινωνίες.

Στις εργασίες θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης (διαδικτυακά), ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνος Τσιάρας και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτριος Κουρέτας, στελέχη της ΓΓ ΕΣΠΑ και πολλοί αυτοδιοικητικοί.