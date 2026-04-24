Στην Π.Ε Φθιώτιδας η Ρένα Καραλαριώτου – Συναντήσεις με δημάρχους και αυτοδιοικητικούς

Στο πλαίσιο των τακτικών επαφών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και τη δρομολόγηση συγκεκριμένων λύσεων, η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου, πραγματοποίησε επισκέψεις εργασίας στους Δήμους Μακρακώμης, Λοκρών και Αμφίκλειας–Ελάτειας της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Οι συναντήσεις επικεντρώθηκαν σε κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών και την αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών κοινωνιών, με έμφαση στην επιτάχυνση έργων υποδομής και την επίλυση διοικητικών εκκρεμοτήτων.

Πιο αναλυτικά, η κα Καραλαριώτου συναντήθηκε στη Σπερχειάδα με τον Δήμαρχο Μακρακώμης, κ. Γιώργο Χαντζή, και τους συνεργάτες του, όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα αλλά και τα αναπτυξιακά έργα που έχουν προγραμματιστεί στον Δήμο, όπως ο βιολογικός καθαρισμός, η ενεργειακή κοινότητα στην οποία μετέχει ο Δήμος Μακρακώμης με τους Δήμους Καρπενησίου και Αγράφων, καθώς και σημαντικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση του ζητήματος της άρδευσης σε έναν κατεξοχήν αγροτικό Δήμο

«Με συνεργασία και συνέργειες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε γρηγορότερα τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών», δήλωσε η Γενική Γραμματέας, με τον δήμαρχο Μακρακώμης να την ευχαριστεί για την επίσκεψη και το ενδιαφέρον της. «Είναι σημαντικό να υπάρχει μια στενή συνεργασία ανάμεσα στους δυο θεσμούς», δήλωσε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η κα Καραλαριώτου επισκέφθηκε τον Δήμο Αμφίκλειας–Ελάτειας, όπου συναντήθηκε στην Αμφίκλεια με τη Δήμαρχο, κα Αθανασία Στιβακτή. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θεσμικά ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργων που έχουν προγραμματιστεί από τη δημοτική αρχή. Παράλληλα, έγινε αναφορά στην ίδρυση της Σχολής Αστυφυλάκων και στις προοπτικές ανάπτυξης του χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού.

«Βρισκόμαστε δίπλα στους δημάρχους, τους οποίους και θεωρούμε συνεργάτες μας», σημείωσε η κα Καραλαριώτου, ενώ η κα Στιβακτή τόνισε ότι «το ενδιαφέρον της κας Καραλαριώτου για τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της περιοχής αποδεικνύει πως έχουμε περισσότερους συμμάχους στον αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον».

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε στην Αταλάντη, όπου η κα Καραλαριώτου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Λοκρών, κ. Θανάση Ζεκεντέ. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε εκτενής αναφορά σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που προγραμματίζονται στην περιοχή, στην τουριστική ανάπτυξη, καθώς και στο ζήτημα της λειψυδρίας, που αποτελεί κρίσιμη πρόκληση για την περιοχή.

«Στόχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι να συμβάλλει ουσιαστικά, ώστε να προχωρούν με ταχύτερους ρυθμούς τα μεγάλα αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά έργα που έχει ανάγκη η χώρα», τόνισε η κα Καραλαριώτου, ενώ ο κ. Ζεκεντές αφού την ευχαρίστησε για την επίσκεψη σημείωσε πως «είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ενημέρωση και συνεργασία με στόχο να υπερβαίνονται τα εμπόδια που δημιουργούνται λόγω γραφειοκρατίας».

Στις συναντήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, συμφωνήθηκε η συστηματική παρακολούθηση των θεμάτων που αναδείχθηκαν, καθώς και η ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας για την άμεση αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν.

Οι επισκέψεις αυτές εντάσσονται σε έναν ευρύτερο κύκλο πρωτοβουλιών για τη διοικητική επιτάχυνση και την ενδυνάμωση του αναπτυξιακού ρόλου της Δημόσιας Διοίκησης σε τοπικό επίπεδο.