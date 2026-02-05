Στη ΓΕΠΑΔ Θεσσαλίας ο Α’ Υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.

Ο Α΄ Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Παναγιώτης Πούπουζας, επισκέφτηκε σήμερα (5-2-2026) το πρωί τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, πραγματοποιήθηκε υπηρεσιακή σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας, Ταξίαρχος Γεώργιος Ντιζές, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας, Διοικητές ή αναπληρωτές αυτών Υπηρεσιών ασφαλείας, τάξης και τροχαίας της Θεσσαλίας, καθώς και αστυνομικό προσωπικό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας.

Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκαν ζητήματα αναφορικά με την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην άμεση ανταπόκριση των αστυνομικών σε περιστατικά, ενώ επιπλέον, αναλύθηκαν θέματα κοινωνικής αστυνόμευσης, αθλητικής βίας, παραβατικότητας ανηλίκων και ενδοοικογενειακής βίας. Ιδιαίτερη μνεία έγινε σε θέματα τροχαίας και οδικής ασφάλειας.

Απώτερος στόχος της επίσκεψης είναι η συνεχής αναβάθμιση του έργου των αστυνομικών, υλοποιώντας στόχους και προτεραιότητες της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας του Σώματος, προς όφελος όλων των πολιτών.

Ακολούθησε συνάντηση με τοπικές συνδικαλιστικές ενώσεις αστυνομικών και συγκεκριμένα την Ένωση Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. περιφέρειας Θεσσαλίας και την Ένωση Αστυνομικών Λάρισας, σχετικά με θέματα του αστυνομικού προσωπικού.