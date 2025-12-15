Στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας μαθητές της σχολείων της Θεσσαλίας

Συνεχίζοντας στην οικοδόμηση της σχέσης εμπιστοσύνης και στην δημιουργία κουλτούρας πολιτικής προστασίας σε νεαρές ηλικίες, πραγματοποιήθηκε από 8 εως 12 Δεκεμβρίου 2025, η δεύτερη εβδομάδα «High School Open Days».

Η ενημέρωση αυτή, γίνεται για δεύτερη φορά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και οργανώθηκε υπό την αιγίδα του Περιφερειάρχη κ. Δημήτριο Κουρέτα, την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας κ. Βασίλειο Σίμο και την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης κ. Βασιλική Ζιάκα και συμμετείχαν περίπου 700 μαθητές από 9 Γυμνάσια και Λύκεια της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι μαθητές και εκπαιδευτικοί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από αρμόδια στελέχη της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τις δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης σε φυσικές καταστροφές, όπως σεισμοί, πλημμύρες και πυρκαγιές. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της ενημέρωσης και της έγκαιρης αντίδρασης σε έκτακτες καταστάσεις, καθώς και στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η σχολική κοινότητα στην προώθηση της υπευθυνότητας και της συνεργασίας.

Η επίσκεψη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των νέων σε θέματα πολιτικής προστασίας, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει να στηρίζει ενεργά τέτοιες πρωτοβουλίες, αναγνωρίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της σωστής ενημέρωσης για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο όραμα του Περιφερειάρχη για τη δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και της Πολιτικής Προστασίας, ώστε να αποκτήσουμε μια σύγχρονη κουλτούρα πρόληψης και ετοιμότητας απέναντι στα φυσικά φαινόμενα.