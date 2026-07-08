Στη Σκιάθο η Ρένα Καραλαριώτου – Επίσκεψη εργασίας με επίκεντρο το περιβάλλον και τις υποδομές του νησιού

Επίσκεψη εργασίας στη Σκιάθο πραγματοποίησε η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου, η οποία συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θοδωρή Τζούμα και στελέχη του Δήμου, προκειμένου να εξεταστούν ζητήματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης, χωρικού σχεδιασμού και έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν επίσης, ο Διευθυντής Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κ. Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, καθώς και η κα Αθηνά Τράικου, στέλεχος της αρμόδιας Διεύθυνσης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την αναπτυξιακή πορεία της Σκιάθου, τις ανάγκες που δημιουργεί η έντονη τουριστική δραστηριότητα, καθώς και θέματα αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αυτοψία στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Σκιάθου, στο πλαίσιο της εξέτασης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αφορά την επέκταση του ΧΥΤΑ και την αναβάθμιση των υποδομών επεξεργασίας στραγγισμάτων. Κατά την αυτοψία πραγματοποιήθηκε επιτόπια ενημέρωση για την υφιστάμενη λειτουργία της εγκατάστασης και τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις, ώστε να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα των πραγματικών δεδομένων του υπό εξέταση έργου.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τον Δήμο Σκιάθου, για την εξέταση ζητημάτων αρμοδιότητάς της και την επιτόπια ενημέρωση σχετικά με σημαντικές περιβαλλοντικές υποδομές του νησιού.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Δήμαρχος Σκιάθου, κ. Θοδωρής Τζούμας, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά υποδεχτήκαμε στον Δήμο τη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου, όπου είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα που αφορούν την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου, την προώθηση έργων υποδομής, την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων. Η συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την προώθηση ζητημάτων των οποίων τελικός αποδέκτης είναι η τοπική κοινωνία. Ευχαριστώ θερμά τη Γενική Γραμματέα για την επίσκεψή της και τον ουσιαστικό διάλογο που είχαμε. Η παρουσία έμπειρων προσώπων με βαθιά γνώση της Αυτοδιοίκησης, όπως η κα Καραλαριώτου, σε επιτελικές θέσεις, αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων και δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας».

Από την πλευρά της, η Γενική Γραμματέας δήλωσε: «Η Σκιάθος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας και η προστασία του φυσικού της περιβάλλοντος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξή της. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θοδωρή Τζούμα, για το πνεύμα συνεργασίας και τον εποικοδομητικό διάλογο που είχαμε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Διαπιστώσαμε ότι στον Δήμο Σκιάθου καταβάλλεται μια σοβαρή και οργανωμένη προσπάθεια για την προώθηση σημαντικών ζητημάτων του νησιού. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τον Δήμο, ώστε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να συμβάλλει στην προώθηση παρεμβάσεων που προστατεύουν το περιβάλλον και στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της Σκιάθου».

Κατά την παραμονή της στη Σκιάθο, η Γενική Γραμματέας, συνοδευόμενη από τον Δήμαρχο, επισκέφθηκε επίσης την Οικία-Μουσείο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, όπου ενημερώθηκε για τη λειτουργία του χώρου και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.