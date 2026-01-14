Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κώστας Μπαρμπούτης

Επίσκεψη στην Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, με σκοπό να συζητηθεί η αναβάθμιση των σχέσεων της Τράπεζας με την Περιφέρεια Θεσσαλίας πραγματοποίησε ο Αναπλ. Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Μπαρμπούτης.

Τα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας και ιδιαίτερα ο Δ/νων Σύμβουλος Παναγ. Τουρναβίτης ανέλυσαν τα βασικά χαρακτηριστικά της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας και τα πλεονεκτήματα που προέρχονται από τις εξατομικευμένες υπηρεσίες που παρέχει η Τράπεζα, όπως δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια και ευέλικτες λύσεις, βασισμένες σε σχέσεις εμπιστοσύνης με τα μέλη, καθώς επίσης την ανθεκτικότητα σε χρηματο-οικονομικές κρίσεις, λόγω της τοπικής δομής και της προσεκτικής διαχείρισης. Επίσης περιέγραψαν τα μειονεκτήματα που προέρχονται από τον ανταγωνισμό με τις μεγάλες Τράπεζες και τις οικονομίες μεγέθους που αυτές εξασφαλίζουν.

Ο κ. Μπαρμπούτης τόνισε τη μεγάλη σημασία που έχει η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας για την τοπική οικονομία. Συγκεκριμένα, περιέγραψε τη δυνατότητα συνεισφοράς της στην υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων και αγροτών, οι οποίοι έχουν εύκολη πρόσβαση σε δάνεια και χρηματοδοτήσεις. Επίσης, στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της επανεπένδυσης κερδών στην οικονομία της Καρδίτσας αλλά και της Θεσσαλίας γενικότερα, καθώς και την δυνατότητα προσφοράς δανείων με μειωμένα επιτόκια και ευέλικτες αποπληρωμές, κάνοντας την πρόσβαση σε κεφάλαια πιο προσιτή για μικρούς δανειολήπτες.

Η συνάντηση ήταν πολύ εποικοδομητική, έγινε ανταλλαγή απόψεων για τον τρόπο που μπορεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας να βοηθήσει την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, αλλά και πως η Τράπεζα θα κάνει επιλογές που θα βοηθήσουν την τοπική ανάπτυξη και θα ενισχυθεί ο αναπτυξιακός της ρόλος.