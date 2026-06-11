Στη χαρά και στο γέλιο των παιδιών από χθες η “Πλατεία Στέργιου και Ζωής Σαράντη” στην περιοχή της ΔΕΗ

Με την κοινωνική προσφορά στην πρώτη γραμμή και με το βλέμμα στο μέλλον των τρικαλινών παιδιών, εγκαινιάστηκε η νέα “Πλατεία Στέργιου και Ζωής Σαράντη” στα Τρίκαλα, το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου 2026. Μια πλατεία – δωρεά της “Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ με αφορμή τη συμπλήρωση των 40 χρόνων (το 2025) της ΤΥΡΑΣ – λίκνο του ομίλου, που δημιούργησαν ο Δημήτρης και ο Μιχάλης Σαράντης.

Το όνομα της πλατείας δόθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Τρικκαίων Νίκου Σακκά στους γονείς των δύο αδελφών που ίδρυσαν τον μεγάλο ελληνικό όμιλο γαλακτοκομικών και άλλων προϊόντων, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη δωρεά της πλατείας.

Τα εκατοντάδες παιδιά που παρευρίσκονταν, περίμεναν πώς και πώς να ολοκληρωθεί η τελετή και να εισέλθουν επισήμως πια – καθώς ήδη, την έχουν κάνει δική τους από μέρες – στην εξαιρετικών οργάνων παιδική χαρά. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στη νέα πλατεία, που καταλαμβάνει τον μισό χώρο των περίπου 2,5 στρεμμάτων, ανάμεσα στις οδούς Σταμούλη Γάτσιου, Φιλελλήνων και Σαρανταπόρου. Ο άλλος χώρος ανήκει στην παιδική χαρά με το όνομα “Η Φάρμα της Ολυμπίας”.

Νίκος Σακκάς: Επιστέγασμα πολύχρονης προσφοράς

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκος Σακκάς ξεκίνησε με ένα λιτό μεν, ουσιαστικό δε “ευχαριστώ”, των τρικαλινών πολιτών για τη μεγάλη αυτή δωρεά, τονίζοντας τη σημασία των λέξεων απέναντι στις πράξεις.

Επεσήμανε ότι “η περιοχή αναβαθμίζεται, δημιουργείται ένας μεγάλος χώρος κοινωνικής συμμετοχής, με την παιδική χαρά, τον δημοτικό χώρο στάθμευσης, τον πολυχώρο του 5ου ΚΑΠΗ και του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών. Μια τεράστια έκταση στο κέντρο της πόλης χωρίς όχληση, αφιερωμένη στην ίδια την κοινωνία”.

Ειδικά για τη δωρεά, τόνισε πως “είναι το επιστέγασμα μιας πολύχρονης προσφοράς της ΤΥΡΑΣ παλιότερα – και του Ομίλου Ελληνικά Γαλακτοκομεία πλέον – στην πόλη των Τρικάλων και σε κάθε τρικαλινό πολίτη”, υπενθυμίζοντας “ότι η εταιρεία και η οικογένεια Σαράντη έχουν αποδείξει έμπρακτα και πολλές φορές, την αγάπη για την πόλη: αναβάθμιση της κεντρικής πεζογέφυρας, συνεισφορές σε εκπαιδευτικές μονάδες, στήριξη της τοπικής οικονομίας και πολλά άλλα παραδείγματα”.

Και βεβαίως, αυτές οι πράξεις “οδήγησαν τον Δήμο Τρικκαίων, δύο χρόνια πριν, να συμπεριλάβουμε με χαρά τα ονόματα του Δημήτρη και του Μιχάλη Σαράντη στον κατάλογο των μεγάλων δωρητών του Δήμου μας.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων έδωσε έμφαση στην προσφορά: “Αυτό είναι, τελικά, το μεγαλύτερο κέρδος για την πόλη. Ότι άνθρωποι που μπορούν, προσφέρουν όπου μπορούν. Και κυρίως προσφέρουν στον τόπο τους, στον Δήμο τους, στον χώρο που αναπτύσσονται επιχειρηματικά, όπου δραστηριοποιούνται, όπου ζουν”.

Αναφέρθηκε, μάλιστα, σε δική του εμπειρία, όταν τον ρωτούν στη διάρκεια συνεντεύξεων, «τι είναι αυτό που ξεχωρίζει την κοινωνία των Τρικάλων και αποτελεί παράδειγμα;». “Ο κατάλογος δωρητών στο Δημαρχείο, η σύμπνοια στα μεγάλα θέματα, η συνεννόηση και η συνεργασία όλων”, τόνισε.

Τέλος, ο κ. Σακκάς αναφέρθηκε στο ότι η νέα αυτή πλατεία, επισφραγίζει “μια κοινωνία που πορεύεται με άκρως δημιουργικό τρόπο, που αποφεύγει την τοξικότητα, που ενισχύει τη συμπόρευση, που προχωρά μπροστά, που ανοίγει νέους δρόμους για το μέλλον”.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ονοματοθεσίας

Η έκπληξη από την πλευρά του Δήμου Τρικκαίων έγκειτο στις διαδικασίες της Επιτροπής Ονοματοθεσίας και του Δημοτικού Συμβουλίου, που τάχιστα προώθησαν τις διαδικασίες για την απόδοση των ονομάτων των Στέργιου και Ζωής Σαράντη. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, δημοτικός σύμβουλος Τρικκαίων Αποστόλης Παππάς, αρχικώς επεσήμανε πως η κάθε δωρεά εμπεριέχει ηθική διάσταση, καθώς μαζί με την ευεργεσία, εκπορεύονται από πηγαίο, ευγενές εσωτερικό συναίσθημα. Υπενθύμισε τις δωρεές της οικογένειας Σαράντη και της ΤΥΡΑΣ, τονίζοντας ότι “η πόλη ευγνωμονεί” και αναφέρθηκε στη δωρεά και ως πράξη αγάπης προς την πατρίδα, τον γενέθλιο τόπο. Ανακοίνωσε, δε, την ονοματοδοσία της πλατείας.

Αποκαλυπτήρια

Η πλατεία με τα ονόματα των Στέργιου και Ζωής Σαράντη αποκαλύφθηκε από κοινού, από τους Δήμαρχο Τρικκαίων Νίκο Σακκά, Δημήτρη Σαράντη και Μιχάλη Σαράντη. Και στους δύο ο κ. Σακκάς απένειμε αναμνηστική ευχαριστήρια πλακέτα.

Ο Γιώργος Σαράντης

Από την πλευρά του ομίλου, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της “Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ” κ. Γιώργος Σαράντης, αναφέρθηκε αρχικώς στο ιστορικό της δωρεάς για τα 40 χρόνια από την ίδρυση της ΤΥΡΑΣ το 1985, τονίζοντας με έμφαση: “Τα Τρίκαλα ήταν, είναι και θα είναι η πόλη μας”, καθώς από εδώ ξεκίνησαν ο Γιώργος και η Ζωή με τα παιδιά τους, τον Δημήτρη και τον Μιχάλη και το οικογενειακό τυροκομείο. Επεσήμανε ότι “είμαστε ευτυχείς για το έργο που θα χαρούν όλοι” και πως τα Τρίκαλα ήταν πάντα το εφαλτήριο για να γίνουν πολλά βήματα μπροστά, ενώ με έμφαση ανέφερε: “Δύναμή μας είναι οι άνθρωποί μας”, που στήριξαν την ανάδειξη της εταιρείας και πως, ακόμη και σήμερα η πλειοψηφία τους είναι τρικαλινοί – και είμαστε υπερήφανοι για αυτό”.

Επομένως, τόνισε, έχει σημασία ιδιαίτερη η δωρεά, γιατί “είναι παράδειγμα για το πώς επιχείρηση και κοινωνία ανθίζουν μαζί”, πόσο μεγάλο ρόλο παίζουν η εντοπιότητα και η οικογένεια.

Τέλος, ευχήθηκε, τα παιδιά να γεμίσουν την πλατεία με γέλια και φωνές, με όμορφες αναμνήσεις.ΙστορίαΤρικάλων



”Η Φάρμα της Ολυμπίας”

Στο πόσο σημαντικά είναι τα έργα στην πλατεία, στην παιδική χαρά και στη φιλοσοφία τους, αναφέρθηκε η Msc Landscape Architect της εταιρείας Lappset κ. Χριστίνα Ψαρρά – Λερίδου, που έδωσε έμφαση στο ότι η παιδική χαρά είναι θεματική και φέρει το όνομα “Η φάρμα της Ολυμπίας”. Και τούτο, διότι “θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι περισσότερο από παιδική χαρά. Εναν χώρο που θα δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να φανταστούν, να ζήσουν τις δικές τους μικρές περιπέτειες”.

Ετσι, “κάθε παιχνίδι και κάθε σημείο του χώρου αποτελεί μέρος μιας ιστορίας που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτό το έργο, με προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για τον χώρο. Μάλιστα με qr marks μπορεί κάθε παιδί, ανεξαρτήτως ηλικίας, να ακούσει την ιστορία της “Φάρμας της Ολυμπίας”, γνωρίζοντας τους ήρωες που κρύβονται πίσω από κάθε παιχνίδι, ώστε η εμπειρία να είναι ανοιχτή στον καθένα.

Στη δε πλατεία, δημιουργήθηκε ένας μικρός αισθητηριακός κήπος, με αρώματα, χρώματα, υφές και ήχους της φύσης, προκειμένου ο κόσμος να γίνει αντιληπτός από τα παιδιά με όλες τους τις αισθήσεις, συμπεριληπτικά. Μάλιστα τα όργανα αστικού εξοπλισμού Lappset προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης και κοινωνικοποίησης. Συνολικά, δε, για τον χώρο, τόνισε πως σέβεται τις αρχές της βιωσιμότητας και της ποιότητας, με στόχο να αγκαλιαστεί από όλους, ως δημόσιος χώρος, προστατευόμενος από όλους, καθώς ανήκει σε όλους.

Οι εκπρόσωποι των συντελεστών και εργαζομένων

Σημαντική στιγμή, το ότι τιμήθηκαν διά της ανόδου τους στο βήμα, οι επικεφαλής των εργαζομένων: η αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων κ. Θεοδώρα Σαργιώτη, ο κ. Δημήτρης Κατσούγιας από την Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ, project manager του έργου, η κ. Δήμητρα Τριανταφύλλου, υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ, η κ. Ιφιγένεια Τζαβέλλα, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας LAPPSET, η κ. Εριφύλλη Μπενακοπούλου executive manager της εταιρείας LAPPSET, ο κ. Βάιος Σκρέκας, εργολάβος του έργου και η κ. Σοφία Μακρή, υπεύθυνη μηχανικός του έργου, αμφότεροι από την εταιρεία ΑΙΟΛΙΣ,, ο κ. Δημήτρης Λάμπας, επιμελητής της φύτευσης και του πράσινου της πλατείας.

Κορδέλα

Την κορδέλα της πλατείας έκοψαν μαζί, ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, οι Δημήτρης Σαράντης, Μιχάλης Σαράντης, Γιώργος Σαράντης, αν. Διευθύνων διευθύνων σύμβουλος της “Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ”, καταχειροκροτούμενοι.

Τελετή και παρουσίες

Τον αγιασμό τέλεσε ο πανοσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης π. Θεοφύλακτος Μπέλλας, εκπροσωπώντας τη Ι.Μ. Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης, με τον Μητροπολίτη κ. Χρυσόστομο να αποστέλλει μήνυμα. Επίσης μήνυμα απέστειλαν, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, οι βουλευτές της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Θανάσης Λιούτας και του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Μαρίνα Κοντοτόλη.

Παρέστησαν, η αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος διά βίου Μάθησης Θανάσης Ξάφος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων Γιώργος Παναγιώτου, οι αντιδήμαρχοι Τρικκαίων Σοφία Αλεστά, Ζωή Παπαναστασίου, Ελένη Πούλιου, Μιχάλης Λάππας, Παναγιώτης Ντιντής, Τάκης Παζαΐτης, η πρόεδρος της e-trikala AE Βίβιαν Τέγου, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Ηρακλής Μπλουγούρας, ο πρόεδρος της “Αστική Ανάπτυξη” ΑΕ Γιώργος Ζιώγας, η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Εφη Λεβέντη, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης Κρανιάς, οι δημοτικοί σύμβουλοι Μαρίνα Καραμέτου, Ακης Αναστασίου, Κώστας Αργυρίου, Χρήστος Ζαραμπούκας, Παντελής Λιούλιος, Θωμάς Μερτσιώτης, Αποστόλης Παππάς, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γιώργος Ηλιάδης και οι δημοτικοί σύμβουλοι Στέφανος Βαβύλης,Αντώνης Λάππας, ο διοικητής της ΣΜΥ ταξίαρχος Κωνσταντίνος Κωτάκος, ο διευθυντής της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων κ. Θαν. Καππάς, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Κ. Παπαευθυμίου, ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας κ. Μιχ. Βαρδούλης, οι πρώην Δήμαρχοι Τρικκαίων Μιχάλης Ταμήλος και Χρήστος Λάππας, ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Θεόδωρος Σπανός, πλήθος στελεχών και εργαζομένων της ΤΥΡΑΣ και των Ελληνικών Γαλακτοκομείων, στελέχη εταιρειών, εργαζόμενοι του Δήμου Τρικκαίων και πολλά, πάρα πολλά παιδιά, που μετά την κορδέλα, ξεχύθηκαν στην παιδική χαρά.

Στο μεσοδιάστημα, γεύτηκαν παγωτά, πορτοκαλάδες και χυμούς, προσφορά των Ελληνικών Γαλακτοκομείων και της εταιρείας “Οικογένεια Κλιάφα” του ομίλου, ενώ φωτογραφίζονταν δίπλα από την “Αμάλθεια” και την “Ολυμπία”, τις αγελαδίτσες – σήματα κατατεθέντα της εταιρείας. Ομορφες μελωδίες προσέφερε το σύνολο εγχόρδων του Δημοτικού Ωδείου Τρικάλων, αποτελούμενο από τους Μπέλλο Δημήτρη, Ζούζουλα Κατερίνα (βιολιά), Στέφανο Σεκέρογλου (βιόλα), Χάρις Σαφαρή (βιολοντσέλο) και Μιχάλη Ζαχαρτζή (κοντραμπάσο).

Στην παρουσίαση ήταν η κ. Μαρίνα Μπαλτά, ενώ η οργάνωση ανήκε από κοινού στον Δήμο Τρικκαίων (γραφείο Δημοσίων Σχέσεων) και στην Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ.