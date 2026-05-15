Στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Αλμυρού η Ανδριάνα Κομήτσα

Τα προβλήματα, οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Αλμυρού βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που είχε την Πέμπτη η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας, Ανδριάνα Κομήτσα, με τον Δήμαρχο Αλμυρού, Δημήτρη Εσερίδη. Η κ. Κομήτσα βρέθηκε στον Αλμυρό συνοδευόμενη από τον προϊστάμενο του Περιφερειακού Παρατηρητήριου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Νίκο Πουτσιάκα, και την Κοινωνιολόγο, Σοφία Ορφανιώτη, όπου τους υποδέχθηκε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού, Γιάννης Βούλγαρης.

Επισκέφθηκαν διαδοχικά το Κέντρο Κοινότητας, το «Βοήθεια στο Σπίτι» και τη Στέγη Μητέρας και Παιδιού – Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου. Η Αντιπεριφερειάρχης συζήτησε με το προσωπικό των Δομών για τα καθημερινά τους προβλήματα, τις δυνατότητες βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πολιτών αλλά και την αναβάθμιση της συνεργασίας με την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα ακολούθησε η συνάντηση με τον Δήμαρχο Αλμυρού, κ. Δημήτρη Εσερίδη, στον οποίο η Αντιπεριφερειάρχης ανάλυσε τις βασικές πτυχές της κοινωνικής πολιτικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τις δράσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν το αμέσως προσεχές διάστημα και αφορούν ΑμεΑ, νέες μητέρες και ηλικιωμένα άτομα που διαμένουν μόνα τους και χρήζουν βοήθειας. Ο Δήμαρχος την ευχαρίστησε για την άψογη μεταξύ τους συνεργασία και παρουσίασε με τη σειρά του το κοινωνικό έργο που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή Αλμυρού με τη συνδρομή των Κοινωνικών Δομών του Δήμου.

Η επίσκεψη της κ. Κομήτσα στη Μαγνησία ολοκληρώθηκε με τη συνάντηση που έλαβε χώρα στο Διοικητήριο της ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων, στο Βόλο, με μέλη του νεοσύστατου Πανθεσσαλικόυ Συλλόγου Ψυχολόγων, όπου συζητήθηκαν ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και τέθηκαν οι βάσεις για τη συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τη διοίκηση του νέου φορέα. « Βασικό μας μέλημα είναι πάντοτε το πώς μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι απέναντι στους συμπολίτες μας, ειδικά στους πιο ευάλωτους, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση μίας πιο ανθρώπινης κοινωνίας» ήταν το μήνυμα που έστειλε η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας.