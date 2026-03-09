Στις 12 Μαρτίου στα Τρίκαλα ο απολογισμός της Περιφερειακής Αρχής Θεσσαλίας

Την Πέμπτη 12 Μαρτίου, στις 7μμ. στα Τρίκαλα, στην αίθουσα του «Κτιρίου Παπαστεριάδη», θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Απολογισμού Πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής 2025» για την Περιφερειακή Ενότητα των Τρικάλων, με εισηγητή τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα.

Σε ανοιχτή συζήτηση θα μετέχουν εκπρόσωποι φορέων που έγιναν αποδέκτες των στοχεύσεων και των χρηματοδοτήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας στους τομείς Πολιτικής Προστασίας, Τεχνικών Έργων ΕΣΠΑ, Πολιτισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στην συζήτηση θα συμμετέχουν και θα αναπτύξουν τις θέσεις τους οι : Γιώργος Καταβούτας – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων, Νίκος Τσιούκας – Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μετεώρων, Χρήστος Καραμάνος – Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας & Πολιτισμού του Δήμου Φαρκαδόνας, Κρυσταλία Μαντζανά – Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων, Κωνσταντίνος Πλαστήρας – Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Πύλης και Παύλος Σπυρόπουλος – Αγρότης.

Τη συζήτηση θα συντονίζουν: Η Χωρική Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων κα. Χρύσα Ντιντή, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας Δημήτρης Τσέτσιλας, και ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ΕΣΠΑ Απόστολος Καναβός.

Ο γενικός συντονισμός της εκδήλωσης θα γίνει από τον δημοσιογράφο Γιάννη Γιαννακόπουλο.