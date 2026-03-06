Στον Βόλο η δίκη του μητροκτόνου της Λάρισας

Στον Βόλο η δίκη του 22χρονου Λαρισαίου που τον Μάιο του 2025 σκότωσε την 52χρονη μητέρα του επειδή πίστευε ότι τον μισούσε. Η δίκη θα πραγματοποιηθεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου τη Δευτέρα.

Το έγκλημα είχε ξεσκεπαστεί στις 12 Μαΐου. Ο ίδιος ο κατηγορούμενος είχε δηλώσει στην αστυνομία ότι αιτία των προστριβών με τη μητέρα του ήταν το γεγονός ότι δεν είχε μόνιμη εργασία.

Δίνοντας κατάθεση είχε αναφέρει ότι το μοιραίο ξημέρωμα εκείνος είχε μόλις επιστρέψει από νυχτερινή διασκέδαση έχοντας πιεί και καπνίσει ένα τσιγάρο χασίς. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, η μητέρα του καταλόγισε ότι δεν εργάζεται και θόλωσε, άρπαξε ένα μαχαίρι και άρχισε να τη χτυπά με αυτό.

«Δεν το είχα σχεδιάσει», ισχυρίζεται αν και στη συνέχεια επιχείρησε να καλύψει τα ίχνη του φόνου.

Σε δύο σακούλες σκουπιδιών έβαλε κάποια πράγματα που είχαν σχέση με τον φόνο όπως το μαχαίρι αφού πρώτο το είχε καθαρίσει όπως και το κινητό της μητέρα του και διάφορα προσωπικά της αντικείμενα που πέταξε σε κάδο.

Σφουγγάρισε και στη συνέχεια τύλιξε τη σορό σε ένα χαλί.

Το απόγευμα ο 22χρονος αποφάσισε να μεταφέρει το πτώμα της μαζί με τον 23χρονο ξάδελφό του, τον οποίο κάλεσε στο σπίτι και στη συνέχεια προσπάθησαν να κρύψουν τη σορό την οποία τύλιξαν με σεντόνι και πάπλωμα.

Μετέφεραν το πτώμα λίγα μόνο μέτρα και στην πυλωτή διπλανής πολυκατοικίας το παράτησαν με σκοπό να πάρουν λίγο νερό και να επιστρέψουν. Όμως, στην επιστροφή τους περίμενε η αστυηνομία.

Κάτοικοι της περιοχής είχαν αναφέρει τότε ότι άκουσαν μία φωνή που έλεγε «βοήθεια» και μετά δεν ξανακούστηκε.

Ο 22χρονος έχει παραδεχτεί το έγκλημα και έχει δηλώσει μετανοιωμένος για την πράξη του. «Έχω μετανιώσει και ζητάω συγγνώμη. Δεν είμαι κακός άνθρωπος. Τίποτα άλλο δεν έχω να σας πω», ανέφερε χαρακτηριστικά στην κατάθεσή του στην αστυνομία.

