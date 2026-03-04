Στον Δήμο Κιλελέρ ο Κουρέτας – Στο επίκεντρο η αναπτυξιακή προοπτική και τα έργα αποκατάστασης

Συνεχίζοντας τον κύκλο επισκέψεων του σε καποδιστριακούς δήμους της Θεσσαλίας, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας επισκέφθηκε το Δημαρχείο του Δήμου Κιλελέρ, όπου είχε εκτενή σύσκεψη με τον Δήμαρχο Θανάση Νασιακόπουλο και στελέχη της δημοτικής αρχής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου, με συζήτηση γύρω από τον τοπικό στρατηγικό σχεδιασμό, ώστε να επιταχυνθούν έργα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και θα στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Παράλληλα συζητήθηκε η προτεραιοποίηση επιπρόσθετων παρεμβάσεων αποκατάστασης από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (καθαρισμός υδατορεμάτων και ενισχύσεις αναχωμάτων), με στόχο την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής ενώ ακολούθησε και επιτόπια αυτοψία σε υδατόρεμα της Τοπικής Κοινότητας Ζαππείου, ενόψει των νέων εργασιών καθαρισμού και αποκατάστασης.

Παρόντες ήταν η Χωρική Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας Μαρία Γαλλιού, η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας Ανδριάνα Κομήτσα, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Θεσσαλίας Λάζαρος Μακρής, ο Σύμβουλος του Περιφερειάρχη Βασίλης Έξαρχος, καθώς και στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας και του Δήμου.