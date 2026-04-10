Στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Καρδίτσα ο Δημήτρης Κουρέτας για την Ακολουθία των Παθών

Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης και θρησκευτικής ευλάβειας, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, παρέστη χθες βράδυ(Μεγάλη Πέμπτη), στην Ακολουθία των Αγίων και Αχράντων Παθών στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Καρδίτσα.

Ο Περιφερειάρχης παρακολούθησε την ανάγνωση των 12 Ευαγγελίων και την τελετή της Σταύρωσης του Κυρίου, στην οποία χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων Τιμόθεος, μαζί με τον πρώην ΥΠΑΑΤ Βουλευτή Καρδίτσας Κ. Τσιάρα, τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κ. Μπαρμπούτη, τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κ. Τέλιο κι άλλους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς της περιοχής και πλήθος πιστών που κατέκλυσαν τον Ιερό Ναό.

Μετά το πέρας της Ακολουθίας, ο κ. Κουρέτας αντάλλαξε ευχές με τους πολίτες της Καρδίτσας, τονίζοντας το βαθύτερο νόημα της ημέρας:

«Η Μεγάλη Πέμπτη αποτελεί την κορύφωση του Θείου Δράματος, μια ημέρα περισυλλογής και ταπεινότητας. Το μήνυμα της θυσίας και του Σταυρού είναι διαχρονικό και μας διδάσκει ότι μετά τον Γολγοθά ακολουθεί πάντα η Ανάσταση. Για τη Θεσσαλία μας, που δίνει τον δικό της καθημερινό αγώνα αναγέννησης, η ελπίδα και η πίστη στις δυνάμεις μας είναι ο οδηγός μας. Εύχομαι σε όλες και όλους καλή Ανάσταση με υγεία, αλληλεγγύη και δύναμη.»

Σήμερα Μεγάλη Παρασκευή το πρωί ο Περιφερειάρχη θα παραστεί για την Ακολουθία του Εσπερινού της Αποκαθηλώσεως στον Άγιο Νικόλαο Λαρίσης, ενώ για την Ακολουθία και την περιφορά των Επιταφίων θα βρίσκεται το βράδυ στα Τρίκαλα.