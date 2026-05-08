Στους Δήμους Τανάγρας και Χαλκιδέων η Ρένα Καραλαριώτου

Σειρά θεσμικών επαφών πραγματοποίησε η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας–Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου, στο πλαίσιο των επισκέψεών της στο Σχηματάρι και τη Χαλκίδα, με στόχο την άμεση ενημέρωση και τον συντονισμό για κρίσιμα ζητήματα τοπικής και περιφερειακής σημασίας.

Η κα Καραλαριώτου επισκέφθηκε επίσης τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ.κ. Χρυσόστομο Β’.

Πιο αναλυτικά, η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας βρέθηκε στη Μητρόπολη Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, όπου συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη κ.κ. Χρυσόστομο Β’, ο οποίος την ενημέρωσε για το πολυσχιδές έργο της Μητροπόλεως, καθώς και για σειρά ζητημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ εξήρε την πρωτοβουλία της κας Καραλαριώτου να τον επισκεφθεί και να συζητήσουν από κοντά για όλα όσα απασχολούν την τοπική κοινωνία.

«Είχα την τιμή να λάβω την ευχή ενός Ιερωμένου που τιμά τον ρόλο του και προσφέρει σημαντικό έργο στη Μητρόπολη Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων. Σε μια εποχή σύνθετων κοινωνικών προκλήσεων, φωνές με πνευματικό και κοινωνικό βάρος, όπως αυτή του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη κ.κ. Χρυσοστόμου, οφείλουμε να τις ακούμε με προσοχή όλοι μας. Τον διαβεβαίωσα πως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας θα βρίσκεται στο πλευρό του, συνδράμοντας όπου μπορεί στο πολύτιμο έργο του», δήλωσε η κα Καραλαριώτου μετά το τέλος της συνάντησης.

Η Γενική Γραμματέας, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στον Νομό Βοιωτίας, βρέθηκε στο Σχηματάρι, έδρα του Δήμου Τανάγρας, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο και Πρόεδρο της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, κ. Βασίλη Περγάλια.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δήμαρχος ενημέρωσε την κα Καραλαριώτου για τις αναπτυξιακές προοπτικές του Δήμου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ολοκλήρωση έργων οδοποιίας, αποχέτευσης και περιβαλλοντικής προστασίας, που στοχεύουν στην αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων και στη συνολική αναβάθμιση της περιοχής. «Είναι σημαντικό άνθρωποι με την εμπειρία στο χώρο της Αυτοδιοίκησης, όπως η κα Καραλαριώτου, να βρίσκονται σε τόσο σημαντικές θέσεις ευθύνης», σημείωσε ο κ. Περγάλιας, ευχαριστώντας τη Γενική Γραμματέα για την επίσκεψη.

Η κα Καραλαριώτου συνεχάρη τον κ. Περγάλια για την πρόσφατη εκλογή του ως Προέδρου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, σημειώνοντας:

«Ο Δήμος Τανάγρας αποτελεί περιοχή με ιδιαίτερη αναπτυξιακή βαρύτητα για τη Στερεά Ελλάδα, όπου η οικονομική δραστηριότητα οφείλει να συνδυάζεται με βιώσιμο σχεδιασμό και σύγχρονες υποδομές. Η στενή συνεργασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης φέρνει πάντα καλύτερα αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο για τη συνεργασία μας».

Στη συνέχεια, η Γενική Γραμματέας επισκέφθηκε τη Χαλκίδα, τη μεγαλύτερη πληθυσμιακά πόλη της Στερεάς Ελλάδας, όπου είχε συνάντηση στο Δημαρχείο με τη Δήμαρχο Χαλκιδέων και Πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας, κα Έλενα Βάκα, και τους συνεργάτες της.

Η Δήμαρχος Χαλκιδέων ενημέρωσε την κα Καραλαριώτου σχετικά με τα έργα υποδομών που υλοποιεί και σχεδιάζει ο Δήμος αυτή την περίοδο, καθώς και για την πορεία εξέλιξης μεγάλων έργων, όπως η παράκαμψη της Χαλκίδας και η κατασκευή της Μ.Α.Α.–Χ.Υ.Τ.Υ. Χαλκίδας, τα οποία με την ολοκλήρωσή τους θα δώσουν ουσιαστικές λύσεις σε προβλήματα ετών, όπως η αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού της Χαλκίδας και συνολικά της Εύβοιας, καθώς και η διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων της κεντρικής και νότιας Εύβοιας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, χωροθέτησης κρίσιμων υποδομών και ευρύτερου σχεδιασμού, με την κα Καραλαριώτου να επισημαίνει ότι: «Προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης θεσμική εικόνα, η υπεύθυνη αξιολόγηση και η αναζήτηση λειτουργικών και βιώσιμων λύσεων, με σεβασμό στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών», ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τη Δήμαρχο Χαλκιδέων για την ουσιαστική συνεργασία.

Η κα Καραλαριώτου ,συνοδευόμενη από τη Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης, κα Σοφία Ρακατσάνη, ολοκλήρωσε τις επαφές της στη Χαλκίδα με επίσκεψη στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου συνομίλησε με τους εργαζομένους και ενημερώθηκε για ζητήματα της καθημερινής λειτουργίας των υπηρεσιών.