Στο έλεος της Hellenic Train πολίτες που μετακινούνται στη Λάρισα – Πολύωρη αναμονή και καθυστερήσεις

Απίστευτη ταλαιπωρία περνούν καθημερινά εδώ και τουλάχιστον έναν χρόνο οι Βολιώτες εργαζόμενοι που ταξιδεύουν με λεωφορεία που μισθώνει ο ΟΣΕ Λάρισα για λόγους εργασίας.

Καθημερινά εκτελούνται δύο μόλις δρομολόγια το πρωί από Βόλο για Λάρισα στις 8:25 και στις 13:00 και άλλα δύο το απόγευμα από Λάρισα για Βόλο στις 16:55 και στις 21:45.

Τα διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ των δρομολογίων είναι τεράστια, όπως επισημαίνουν και η επιστροφή είναι ακόμη χειρότερη.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της οργής και αγανάκτησης είναι ότι τον τελευταίο καιρό το βραδινό δρομολόγιο από Λάρισα για Βόλο εκτελείται όλο και πιο αργά, καθώς έχει φθάσει να αποχωρεί στις 23:00 από τη γειτονική πόλη.

«Μένουμε να περιμένουμε για να εξυπηρετηθούμε ατελείωτο χρόνο. Τελικά επιστρέφουμε σπίτι μας εντελώς εξουθενωμένοι», λέει η Βολιώτισσα συμβολαιογράφος Αικατερίνη Ψηφή, η οποία ταξιδεύει καθημερινά στη γειτονική πόλη για λόγους εργασίας.

Επισημαίνεται ότι οι εργαζόμενοι προτιμούν τα δρομολόγια των μισθωμένων λεωφορείων του ΟΣΕ καθώς το κόστος μεταφοράς τους για τη μηνιαία κάρτα είναι 82 ευρώ ενώ το αντίστοιχο κόστος για το Υπεραστικό είναι 160 ευρώ, όπως αναφέρθηκε, με αποτέλεσμα το τελευταίο να είναι απαγορευτικό για εκείνους.

«Πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί μία λύση. Εστω να προσθέσουν ένα δρομολόγιο το απόγευμα. Δεν είναι αυτή κατάσταση που βιώνουμε καθημερινά», σημειώνει η συμβολαιογράφος στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ.

Τα δρομολόγια με τα μισθωμένα λεωφορεία του ΟΣΕ ξεκίνησαν μετά τις διπλές πλημμύρες και τις καταστροφές στον σιδηρόδρομο.

Για την κάλυψη του κενού που δημιουργήθηκε από τη μη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού η Hellenic Train μίσθωσε λεωφορεία. Στην αρχή, όπως επισημάνθηκε, υπήρχε μία σχετικά ικανοποιητική εξυπηρέτηση.

Τα προβλήματα με την εξυπηρέτηση ξεκίνησαν εδώ και έναν χρόνο. Η κ. Ψηφή λέει ότι παλαιότερα όταν λειτουργούσε ο ΟΣΕ υπήρχε ένα δρομολόγιο στις 20:20 που εξυπηρετούσε ικανοποιητικά του εργαζόμενους Βολιώτες που πηγαινοέρχονται Λάρισα.

Τέτοιο δρομολόγιο από λεωφορείο σήμερα δεν υπάρχει. Αντίθετα το βραδινό καθυστερεί όλο και πιο τακτικά να πραγματοποιηθεί και όπως επισημαίνει πλέον επιστρέφει Βόλο με ώρα αποχώρησης στις 23:00.

«Δεν έχουμε πλέον άλλα κουράγια σαν άνθρωποι. Πόσο να περιμένουμε πια», λέει η ίδια απελπισμένη στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ.

Κατερίνα Μαρούγκα (Ταχυδρόμος)