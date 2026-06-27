Στο (επι)κέντρο του βλαχόφωνου ελληνισμού τα Τρίκαλα – Ξεκίνησε το 40ο επετειακό Αντάμωμα Βλάχων (φωτο)

“Τρίκαλα, κέντρο του βλαχόφωνου ελληνισμού!”. Η συγκεκριμένη φράση του προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων κ. Μιχάλη Μαγειρία αποτυπώνει πλήρως την απάντηση στο ερώτημα “γιατί το 40ο επετειακό Αντάμωμα Βλάχων” πραγματοποιείται στην πρωτεύουσα του νομού Τρικάλων, το διήμερο 26 και 27 Ιουνίου 2026.

”Στο σπίτι μας”, τόνισε ο εκπρόσωπος της ΠΟΠΣ Βλάχων, με πλήθος αναπαραστάσεων στιγμών και περιστατικών της ζωής των Βλάχων στα χωριά , με έμφαση στη διατήρηση συνολικά της πολιτιστικής και ιστορικής μνήμης.

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Η αρχή της μεγάλης αυτής γιορτής της παράδοσης, έγινε το απόγευμα της Παρασκευής με χορό και τραγούδι εν είδει πατινάδας, στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης. Συμμετείχαν 4 Σύλλογοι Βλάχων, πλήθος άλλων πολιτών, που τραγουδούσαν γνωστά βλάχικα τραγούδια.

“Να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε”, επεσήμανε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, επιμένοντας στη σημασία της διατήρησης της παράδοσης.

Η βουλεύτρια Κατερίνα Παπακώστα αναφέρθηκε στη χαρά της φιλοξενίας του Ανταμώματος στα Τρίκαλα, απευθύνοντας συγχαρητήρια σε όλους, ενώ η βουλεύτρια του νομού Πιερίας Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου μίλησε για συγκίνηση, καθώς το αντάμωμα είναι επιστροφή στις ρίζες, και ο βουλευτής Θανάσης Λιούτας έδωσε έμφαση στη συμμετοχή και Βλάχων από άλλες χώρες και στη φιλοξενία.

Ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Τρικκαίων, αντιδήμαρχος Τάκης Παζαΐτης, καλωσόρισε όλους τους φιλοξενούμενους, μιλώντας για τιμή που ο συγκεκριμένος εορτασμός γίνεται στα Τρίκαλα.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Βλάχων Κρουσόβου Σερβίας, κ. Αμπατζής, σε ελληνικά και βλάχικα ευχαρίστησε άπαντες για τη συμμετοχή . Επίσης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Βλάχων Φιέρι (Αλβανίας) κ. Ερβι Στέφα μίλησε για τη μεγάλη τιμή της παρουσίας του Συλλόγου στα Τρίκαλα, ευχόμενος το Αντάμωμα να συνεχίζεται για πολλά χρόνια.

Παρέστη επίσης η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στο Μοναστήρι (Bitola) της Βόρειας Μακεδονίας κ. Δέσποινα Ηπιώτη, η οποία δέχθηκε τα συγχαρητήρια της ΠΟΠΣ Βλάχων για τη χρόνια συμβολή της στην προσπάθεια σύσφιγξης σχέσεων των Βλάχων της περιοχής και αναγνώρισης ηθών και εθίμων. Χαιρετισμούς απέστειλαν οι βουλευτές Τρικάλων Κώστας Σκρέκας και Μαρίνα Κοντοτόλη. Τον Δήμο Τρικκαίων εκπροσώπησαν επίσης, η αντιδήμαρχος Ζωή Παπαναστασίου, η εντεταλμένη σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Εφη Λεβέντη και ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Ζαραμπούκας.

Ταξιδιωτικοίοδηγοί και οδοιπορικά

Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο καθηγητής κ. Στέργιος Λαΐτσιος, που διαμένει και δραστηριοποιείται ερευνητικά στη Βιέννη. Ο ίδιος ανέπτυξε θέματα σχετικά με την ιστορία και την παράδοση των Βλάχων των Τρικάλων και γενικότερα στην “εν Ελλάδι Βλαχία”, όπως χαρακτήρισε την ευρύτερη περιοχή, από τον 10ο αιώνα έως τον 15ο αιώνα.

Ακολούθησε μια άκρως σημαντική αναφορά και παρουσίαση ηθών, εθίμων, παραδόσεων, χορών, τραγουδιών των Βλάχων, όπως

– το χορευτικό του Συλλόγου Βλάχων Φίερι,

– παραμύθια – θρύλοι και παιδικά παιχνίδια από τον κ. Απόστολο Γοργογέτα σε άμεση επαφή με παιδιά

– έθιμο του Αη Γιαννιού και χοροί από τον Σύλλογο Περιβολιωτών Τρικάλων

– το δρομικό “έθιμο της παρέας” στο πανηγύρι της Παναγίας στο Δραγοβίστι (Πολυθέα) Ασπροποτάμου, από τον Σύλλογο Πολυθέας Τρικάλων,

– αναπαράσταση πορείας των Βλάχων από τα χειμαδιά στα χωριά τους από τη Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Τζούρτζιας Αθαμανίας- Φ.Α.Τ.Α.,

– αναπαράσταση γαμήλιων εθίμων (από την έκθεση προικιών μέχρι το ξεπροβόδισμα της νύφης) από τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Ορθοβουνιωτών Καλαμπάκας.

Το πολυπληθές κοινό παρακολουθούσε και τραγουδούσε συνεχώς τα τραγούδια, συμμετέχοντας στη μεγάλη αυτή γιορτή, που συνεχίζεται το απόγευμα του Σαββάτου 27 Ιουνίου, από τις 18:00 με πατινάδα από το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων “Αθανάσιος Τριγώνης” στην κεντρική πλατεία “Ηρώων Πολυτεχνείου” των Τρικάλων, όπου θα παρουσιαστούν τα χορευτικά της ΠΟΠΣ με βάση την κοινή καταγωγή τους.

Από το γραφείο Τύπου

*Μέρος των φωτογραφιών προέρχεται από το υλικό της ΠΟΠΣΒ