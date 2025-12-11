Στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας Θεσσαλοί μαθητές

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσω της Αντιπεριφέρειας Παιδείας και Ισότητας, τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, υλοποιεί το νέο πρόγραμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης “Open Days”, με στόχο να ενισχύσει την πρόληψη και την ετοιμότητα των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απέναντι σε φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους.

Το πρόγραμμα, το οποίο σχεδιάστηκε με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μαθητική κοινότητα, επιδιώκει να καλλιεργήσει μια νέα γενιά πολιτών με υψηλό επίπεδο γνώσης, υπευθυνότητας και ικανότητας ανταπόκρισης σε έκτακτες καταστάσεις.

Στο πλαίσιο του “Open Days”, οι μαθητές ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται για τον ρόλο της Πολιτικής Προστασίας. Μέσα από μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία, αποκτούν ουσιαστικές γνώσεις συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας σύγχρονης κουλτούρας Πολιτικής Προστασίας που ενδυναμώνει τις τοπικές κοινωνίες.

Το πρόγραμμα χαιρέτησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ . Δημ. Κουρέτας, ο οποίος καλωσόρισε τους μαθητές που επισκέφθηκαν το Κέντρο, τους ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους και τους εξήγησε αρχικά ότι το νέο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας έχει φτιαχτεί με στόχο την προστασία των πολιτών, όπως δηλώνει και ο ξένος όρος «civil protection».

Τόνισε ότι το Κέντρο διαθέτει τεχνολογία που επιτρέπειτην προληπτική διαχείριση φυσικών καταστροφών, από την παρακολούθηση της βροχόπτωσης και της στάθμης των ποταμών μέχρι τη μεταφορά κρίσιμων πληροφοριών στις υπηρεσίες.

Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι η πολιτική προστασία συμβάλλει στη διαχείριση γεγονότων όπως πυρκαγιές ή σεισμοί , ενώ παρέχει υποστήριξη και διευκόλυνση πρόσβασης σε ρεύμα ή ίντερνετ σε πληγείσες περιοχές.

Τους μαθητές του 2 ου Γυμνασίου Τυρνάβου υποδέχτηκε χθες το πρωί ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Ισότητας κ. Σίμος Βασίλειος. Στην ομιλία του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η γνώση σώζει ζωές και με αυτή τη βαθιά πεποίθηση η Αντιπεριφέρεια Παιδείας στηρίζει το πρόγραμμα “Open Days”, που ενημερώνει και εκπαιδεύει τους μαθητές μας σε ζητήματα Πολιτικής Προστασίας.

Σε μια εποχή αυξανόμενων κλιματικών προκλήσεων, οφείλουμε να θωρακίσουμε τη νέα γενιά με ετοιμότητα, πρόληψη και αυτοπροστασία. Η συνεργασία μας με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ενισχύει μια κουλτούρα ευθύνης και ενεργής συμμετοχής. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν, γιατί μαζί επενδύουμε σε μια Θεσσαλία πιο ασφαλή και πιο ανθεκτική.»

Στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο Νέο Διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα παιδιά καλωσόρισε και ο Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, κ. Δημ. Μπίκος, υπογραμμίζοντας κατά τον χαιρετισμό του, τη σπουδαιότητα της δράσης. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες του προγράμματος οδηγήθηκαν στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας που στεγάζεται στο ίδιο κτίριο, όπου τους παρουσιάστηκε η διαδικασία ελέγχου συντονισμού έκτακτων φαινομένων, από την προϊσταμένη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Ελεάννα Πορίχη και τον κ. Ιωάννη Χλόπτσιο, προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού μέτρων πρόληψης και Σχεδίων αντιμετώπισης καταστροφών.

Στον Α’ Κύκλο του φετινού Δεκεμβρίου συμμετείχαν μέχρι τώρα οι σχολικές μονάδες: 2ο Γυμνάσιο Λάρισας, 12ο Γυμνάσιο και Λύκειο Λάρισας, 13ο Γυμνάσιο Λάρισας και το 7 ο Γυμνάσιο Λάρισας, ενισχύοντας μέσω της συμμετοχής τους τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα και τον κοινωνικό αντίκτυπο της δράσης.

Σε μια εποχή όπου η κλιματική αλλαγή αυξάνει τους κινδύνους και τις ακραίες συνθήκες, η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των νέων καθίστανται πιο κρίσιμες από ποτέ. Με το “Open Days”, η Περιφέρεια Θεσσαλίας επενδύει σε μια νέα γενιά ενημερωμένων και προετοιμασμένων πολιτών, έτοιμων να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε κάθε πιθανό κίνδυνο.