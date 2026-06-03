Στο Μουσείο Πόλης Καρδίτσας ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας

Την προοπτική μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ανάδειξη της ιστορίας, του πολιτισμού και της ιδιαίτερης ταυτότητας της Καρδίτσας είχε την ευκαιρία να συζητήσει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κατά την επίσκεψή του στο Μουσείο Πόλης Καρδίτσας.

Τον Περιφερειάρχη συνόδευαν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης κ. Κωνσταντίνος Μπαρμπούτης, ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνος Τέλιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Ισότητας και Πολιτισμού κ. Βασίλης Σίμος, η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Μέριμνας και Οικογένειας κα Αθηνά Πέτσα, ο συνεργάτης του Περιφερειάρχη κ. Βασίλης Έξαρχος και η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Ευφροσύνη Τεντόμα. Την ξενάγηση και την παρουσίαση των δράσεων του Μουσείου πραγματοποίησε η Προϊσταμένη του Τμήματος Μουσείων, Πινακοθήκης και Άλλων Δομών Πολιτισμού του Δήμου Καρδίτσας, Δρ. Φένια Λέκκα

Η επίσκεψη ξεκίνησε από το νέο Δημαρχείο Καρδίτσας παρουσία του Δημάρχου κ. Βασίλη Τσιάκου, όπου παρουσιάστηκε η μουσειακή παρέμβαση που έχει δημιουργηθεί στον χώρο υποδοχής του κτιρίου, ως το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη ενός δικτύου «μουσείων τσέπης» σε δημόσια κτίρια της πόλης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τη δημοτική αρχή αναδείχθηκε η σημασία της ολοκλήρωσης της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου Πόλης, αλλά και η ανάγκη διάσωσης και ανάδειξης ιστορικών κτιρίων που συνθέτουν τη φυσιογνωμία της Καρδίτσας, όπως το Κονάκι Γεροντόπουλου και το ιστορικό μέτωπο κτιρίων κατά μήκος του κεντρικού πεζοδρόμου της πόλης.

Ακολούθησε ξενάγηση στη μικρή μόνιμη έκθεση του Μουσείου Πόλης που φιλοξενείται στο Νέο Δημαρχείο, μέσα από την οποία παρουσιάστηκε η ιστορική εξέλιξη του αστικού πυρήνα της Καρδίτσας, με αναφορές στην πλατεία Πλαστήρα, το Παυσίλυπο και τον Μητροπολιτικό Ναό, στοιχεία που συνθέτουν το άτυπο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Η αντιπροσωπεία περιηγήθηκε επίσης στο ιστορικό άλσος του Παυσιλύπου, έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη συλλογική μνήμη των κατοίκων της Καρδίτσας, πριν μεταβεί στο κεντρικό κτήριο του Μουσείου Πόλης, το κτήριο Σακελλαρίου.

Κατά την αναλυτική παρουσίαση που ακολούθησε, παρουσιάστηκε η στρατηγική ανάπτυξης του Μουσείου Πόλης, η πλούσια συλλογή του, οι δορυφορικές του δομές, όπως ο Πολυχώρος Πολιτισμού Καρδιτσομαγούλας και το Μουσείο Ύδρευσης Παπαράντζας, καθώς και η νέα μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη που εκπονήθηκε με χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού μέσω του Σωματείου Φίλων του Μουσείου.

Περαιτέρω συζητήθηκε η προοπτική εφαρμογής της νέας μελέτηςπου εκπονήθηκε πρόσφατα με χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού μέσω του σωματείου των Φίλων του Μουσείου, η οποία φιλοδοξεί να μετατρέψει το Μουσείο Πόλης σε έναν σύγχρονο πολιτιστικό οργανισμό που θα αφηγείται με ολοκληρωμένο τρόπο την ιστορία της Καρδίτσας και της ευρύτερης περιοχής, αναδεικνύοντας πτυχές της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής της διαδρομής.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης συζητήθηκε επίσης η σημασία της πρόσφατης χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ολοκλήρωση του δώματος του μουσείου, ενός χώρου που αναμένεται να λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης ερευνητών, επιστημόνων και φίλων της τοπικής ιστορίας, ενισχύοντας την εξωστρέφεια του μουσείου και τη σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας υπογράμμισε ότι ο πολιτισμός, η ιστορία και η συλλογική μνήμη αποτελούν αναπτυξιακό κεφάλαιο για κάθε τόπο και σημείωσε πως η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην ενίσχυση της ιστορικής αυτογνωσίας και στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων πολιτιστικής ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες.