Στο μπλόκο της Νίκαιας και στο πλευρό των αγροτών ο Δημήτρης Κουρέτας

Στο μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια Λάρισας βρέθηκε σήμερα Κυριακή μεσημέρι, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, προκειμένου να εκφράσει τη στήριξή του στον αγώνα που δίνουν για να ικανοποιηθούνε τα δίκαια και ζωτικής σημασίας αιτήματά τους.

Ο κ. Κουρέτας έγινε δεκτός με ικανοποίηση από τους διαμαρτυρόμενους αγρότες, οι οποίοι τον ευχαρίστησαν για την παρουσία του από την πρώτη μέρα του αγώνα τους, τον ενημέρωσαν για τα επεισόδια που προηγήθηκαν με δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ, τις προσαγωγές και τους τραυματισμούς που ακολούθησαν, σημειώνοντας ότι «η σκληρή στάση της αστυνομίας δεν πρόκειται να κάμψει το φρόνημά τους» και είναι διατεθειμένοι «να παραμείνουν στο δρόμο μέχρι την τελική δικαίωσή τους».

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης στάθηκε στη μαζικότητα της κινητοποίησης, στην ανάγκη να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των αγροτών που αγγίζουν όλη την κοινωνία, ζητώντας παράλληλα αυτά, να προβληθούν και να διεκδικηθούν με νηφαλιότητα. Συνέστησε δε, ψυχραιμία σε όλες τις πλευρές.

Στη συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους του αγροτικού κινήματος, κατέγραψε τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της παραμονής των αγροτών στους δρόμους (σκηνές, νερά, κ.α.), και εξέφρασε τη βούλησή του να συνδράμει με κάθε τρόπο και άμεσα προς την κατεύθυνση αυτή.