Στο μπλόκο των αγροτών στον Ε65 ο Κουτσούμπας

Στο μπλόκο των αγροτών της Καρδίτσας στον Ε65 βρέθηκε σήμερα, Κυριακή 7/12, ο ΓΓ της ΚΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στη Θεσσαλία.

Τον Δ. Κουτσούμπα υποδέχτηκαν οι Κώστας Τζέλλας και Γιάννης Τσιούτρας, πρόεδρος και γραμματέας αντίστοιχα της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, καθώς και οι Σωτήρης Γιαννακός και Αποστόλης Κωστόπουλος, αντιπρόεδροι της Ομοσπονδίας.

Μιλώντας στους συγκεντρωμένους αγρότες στο μπλόκο της Καρδίτσας στον Ε65 ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι «το ΚΚΕ πάντα είναι στο πλευρό της αγροτιάς, κάθε χρόνο, κάθε μέρα, κάθε ώρα. Με τα στελέχη του εδώ, τις οργανώσεις του, με τους βουλευτές του μέσα στη Βουλή. Οπότε είναι αυτονόητη η υποστήριξη και η στήριξη στον αγώνα σας».